Целта на ГРУ е била да наруши движението по железопътните трасета Орел-Курск и Санкт Петербург-Псков

9808 Снимка: Evgeniy Maloletka/АР/БТА

Бойци от Главното разузнавателно управление (ГРУ) на Министерството на отбраната и Силите за специални операции на Украйна са извършили серия от уникални по своята сложност операции, за да нарушат движението по железопътните трасета в Русия Орел-Курск и Санкт Петербург-Псков, съобщи Укринформ, цитирана от БТА.

Според източници от ГРУ в резултат на нападението двама руски охранители са били убити, а друг е бил тежко ранен.

Служители на Руските железници на железопътния участък Малоархангелск-Глазуновка в Орловска област са открили мини с неизвестен произход предния ден. На място е бил повикан инженерен екип от специалните сили на руската Национална гвардия. По време на неуспешната операция по разминиране обаче е възникнала експлозия.

В резултат на взрива към 22:00 часа на 13 септември федералното железопътно обслужване е било преустановено, като са закъснели над 15 влака в двете посоки. Саботажът на железопътната линия е потвърден от властите в Орловска област, а местни жители са публикували кадри от пожара, информира Укринформ.

В нощта на 14 септември е извършена още една атака

Около 2:30 ч. сутринта са взривени релси по железопътната връзка Санкт Петербург-Псков в участъка Строганово-Мшинск. В резултат на атаката локомотив е дерайлирал, а 15 цистерни с гориво са били унищожени.

Според източник от ГРУ операциите са извършени съвместно с подразделения на Украинските въоръжени сили.

"Тези железопътни линии са от стратегическа важност за снабдяването на окупационните сили в секторите на (украинските градове - бел. ред.) Харков и Суми. В резултат на разрушаването на железопътната инфраструктура руснаците ще изпитат значителни логистични затруднения, което от своя страна ще повлияе съществено на способността им да предприемат активни действия срещу украинските отбранителни сили", подчертава представителят на украинското разузнаване.

Украйна планира 120 млрд. долара военни разходи догодина, половината - да дойдат от страните-партньори

Украйна планира да похарчи за отбрана догодина 120 милиарда долара, но ще разчита на партньорите си за половината от тези средства, съобщи министърът на отбраната Денис Шмигал. Пред колегите си от групата "Рамщайн" той посочи нахлуването на руски дронове в Полша тази седмица като още един довод за засилване на Украйна: "Уведомихме партньорите ни, че за следващата година ще се нуждаем от 60 милиарда долара. Помолихме министрите на отбраната да се обърнат към колегите си от финансовия ресор, да започнат да планират още отсега разходите, за да разберем навреме коя страна какъв принос е готова да направи за отбраната на Европа. Не просто на Украйна, а на Европа, защото Украйна днес брани европейските граници. Атаката над Полша демонстрира това много ясно", заяви Шмигал.

"Икономиката на войната показва, че ако харчим по-малко пари от Русия, тогава започваме да плащаме със земите си и, най-важното, с живота си," допълни украинският министър.

През 2024 година Руската федерация е вложила във войната срещу Украйна 150 милиарда долара, добавя БНР.

