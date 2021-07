4346 Снимки в колаж: Twitter

Земетресение с магнитуд 6.0 по Рихтер удари планински район в Северна Калифорния близо до границата с Невада, съобщава Геологическият инситут на САЩ. До момента няма данни за пострадали и сериозни материални щети.

Земетресението, първоначално регистрирано с магнитуд 6,2, стана на дълбочина 10 км и беше съсредоточено в близост до град Уокър, Калифорния, на около 150 мили източно от столицата на щата Сакраменто. Последвали са няколко вторични труса.

#EARTHQUAKE: Eleven new quakes in California, ranging from 2.9 to 4.2 magnitude, have been recorded within 40 minutes of the initial 5.9 https://t.co/KATTe9vOW1 — ABC7 Eyewitness News (@ABC7) July 8, 2021

"Въпреки че няма предварителни съобщения за щети или наранявания, това е бързо развиваща се ситуация и в следващите часове ще се появят повече подробности", заяви в Twitter Службата за спешна помощ на губернатора на Калифорния.

'Everything Just Went Down': Magnitude 6 Earthquake In California Nearly Destroys Mono County Flea Market https://t.co/0MsR43xxCc pic.twitter.com/pMjlktQmkx — CBS Sacramento CBS13 (@CBSSacramento) July 9, 2021

"Ние работим в тясно сътрудничество с местните служители, за да гарантираме, че разполагат с ресурси и подкрепа за бързо реагиране при тези земетресения", добавят от службата.

ROCKSLIDE: Video taken by a driver on I-395 near Coleville, California show rocks tumbling down the Sierra Nevada Mountains as series of #earthquakes strike the #CaliforniaNevada border. Latest here: https://t.co/KWdfYTGNXh pic.twitter.com/HWRI1gxz9V — ABC7 News (@abc7newsbayarea) July 9, 2021

Заради планинската територия огромни късове скали се озоваха на пътните платна, но за пострадали не се съобщава.