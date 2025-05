Снимка: Ministry of Defence of the Russian Federation Русия отправи предупреждение към Украйна, ако атакува Москва на 9 май Никой не може да гарантира, че Киев ще доживее до 10 май, ако извърши нападение срещу руската столица по време на честванията на Деня на победата

421 Снимка: Ministry of Defence of the Russian Federation