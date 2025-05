Сръбският президент Александър Вучич бе приет днес във Военно-медицинска академия в Белград, след като се наложи да прекъсне посещението си в САЩ, предаде ТАНЮГ.

Вучич бе посрещнат в болницата от министъра на здравеопазването Златибор Лончар и доктор Драган Динчич.

Здравословното състояние на сръбския президент Александър Вучич е стабилно и задоволително, заяви кардиологът Драган Динчич от Военномедицинската академия (ВМА). Той ще бъде изписан след час, но че е малко вероятно да се върне към редовните си дейности през следващите няколко дни.

По-рано днес бе съобщено, че сръбският президент се е почувствал зле по време на посещението си вчера следобед местно време. След като е потърсил лекарска помощ и се е консултирал с медицинско лице, е решил да се прибере в Сърбия.

Динчич заяви пред ТАНЮГ, че по време на престоя му в Съединените щати сръбският президент е почувствал силна болка в гърдите, която е продължила няколко секунди.

"Той получи допълнителна терапия и след 45 минути, когато измери кръвното си налягане, то беше 165 на 98, което показва, че преди да бъде взета терапията, кръвното му налягане е било по-високо. Лекарите от Америка направиха всичко възможно и той реши да се върне в страната въпреки съпротивата на лекарите", каза Динчич.

По негови думи в 13 часа, когато е кацнал в Белград, Вучич не е имал проблеми.

Според лекаря през последните 10 години, откакто се лекува, Вучич е имал проблеми с високо кръвно налягане три пъти, но никога не са били като последния. Той добави, че лекарски консилиум е оценил настоящото състояние на президента като стабилно и задоволително и му е била предписана терапия.

Сръбският лидер заяви, че възнамерява да присъства на парада на победата в Москва на 9 май, освен ако "нещо не му се случи (с Вучич) или не възникне някаква невероятна заплаха за Сърбия", отбелязва ТАСС.

В САЩ президентът на Сърбия се срещна с бившия кмет на Ню Йорк Рудолф Джулиани във Флорида в четвъртък, а беше обявено, че ще се срещне и с няколко представители на Републиканската партия, както и да участва във форум на Националния комитет на Републиканската партия. Когато се е почуствал зле, в стаята с него са били медийният му съветник Сузана Василевич и сръбският финансов министър Синиша Мали.

Вучич беше казал по-рано, че очаква да се срещне и с американския президент Доналд Тръмп. На въпрос дали ще се превърне в първия сръбски лидер, който ще се срещне в една седмица с лидерите на САЩ и Русия, тъй като се очаква да бъде в Москва на 9 май, Вучич подчерта, че "няма окончателно потвърждение" за среща с Тръмп.

Специалният пратеник на президента на САЩ за специални мисии Ричард Гренел пожела на сръбския президент всичко най-добро и изрази надежда, че всичко е наред.

"Всичко най-хубаво. Съжалявам, че не те видях, но се надявам всичко да е наред", написа Гренел в социалната мрежа X.

Sending our best, @avucic.

Sorry to miss you but hope all is ok. https://t.co/VklV3DLxCv