Зрелищна експлозия предизвика паника в британския град Оксфорд.

Кадри, разпространени в социалните мрежи, показаха огромно огнено кълбо, издигащо се на десетки метри в небето, като преди това се е чул мощен взрив.

По данни на британската полиция става дума за мълния, която е ударила газови контейнери в местен завод за рециклиране на отпадъци.

"Смята се, че мълния е ударила газови контейнери при лошото време тази вечер, което е предизвикало голям пожар", се казва в изявление на органите на реда в социалната платформа "Екс" (доскорошният "Туитър").

Засега няма данни за пострадали, но службите за спешна помощ остават на мястото на инцидента, допълва британската полиция.

The explosion in Oxford, UK was so powerful that the night turned into day with a deafening blast.



We are currently receiving reports suggesting the explosion occurred at a gas refinery, but this information remains unconfirmed.#OxfordExplosion pic.twitter.com/1rKuOPz9A2