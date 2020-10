41833 Снимка: БТА/AP

Мощно земетресение от 6,9 по Рихтер в Егейско море разтърси Гърция и Турция в 13:51 часа. Трусът предизвика цунами. Десетки сгради са рухнали в турския окръг Измир, а на гръцкия остров Самос също има щети.

Вижте снимки

Епицентърът е в Егейско море, близо до гръцките острови Додеканези и континенталната част на Турция, близо до Измир. Трусът е усетен на високите етажи в София, Пловдив и други градове.

Според Европейския средиземноморски сеизмологичен център трусът е бил с магнитуд 7 по Рихтер.

Map of felt reports received so far following the #earthquake M7.0 in Dodecanese Islands, Greece 41 min ago pic.twitter.com/3MZiLRMhpQ — EMSC (@LastQuake) October 30, 2020

Сеизмологичната лаборатория на Атинския университет отчита 6,9 по Рихтер. В 14:02 часа е имало и втори трус от 4,8 по Рихтер отново край гръцките острови. Според Истанбулската сеизмологична обсерваторията Кандилли земетресението е било с магнидуд 6,8 и е било на дълбочина 11,8 километра, съобщава в."Миллиет".

Анадолската агенция съобщи, че епицентът е край Сеферихисар /окръг Измир, Югозападна Турция/ и е бил на дълбочина 16 километра. Видеа в социалните мрежи показват как морето залива улиците на града.

Рухнали сгради в района на Измир

Заради силното земетресение турския град Шеферихисар беше залят от цунами. Има рухнали сгради на територията на град Измир и в региона. По първоначална информация поне 20 сгради са паднали при труса, предаде Анадолската агенция.

Има разрушени сгради и в община Байраклъ в Измир, като там започнаха спасителни операции. Трима души са извадени ранени изпод развалините на рухнала сграда там.

Турският министър на околната среда и градоустройството Мурат Курум посочи, че има съобщения за пет рухнали сгради в общините Борнова и Байраклъ в Измир. Той каза, че има хора, затрупани под развалините. Министърът уточни, че е създаден координационен център за реакция във връзка с бедствието в рамките на валийството.

Земетресението е причинило леки пукнатини на сгради в градовете Ушак, Денизли, Маниса, Балъкесир, Айдън и Мугла, съобщи още министърът и заяви, че няма информации за жертви.

Самият той и министърът на земеделието и горите Бекир Пакдемирли заминават за Измир по нареждане на президента Реджеп Тайип Ердоган./Милена

Парика сред жителите в Измир след труса Снимка: AP/БТА

Валията на Истанбул Али Йерликая посочи, че земетресението е усетено в града, но няма съобщения за пострадали и щети.

Щети и на остров Самос

Гръцки медии съобщиха, че трусът, който е станал на 19 километра северозападно от главния град на остров Самос, е бил усетен и в столицата Атина. Трусове били усетени по целия път до гръцката столица, отстояща на близо 300 километра, съобщи Геодинамичният институт на Националната обсерватория в Атина (NOA).

Град Вати, на гръцкия остров Самос беше наводнен след силното земетресение. В социалните мрежи се виждат кадри наводнените улици на града. Има съобщения и за повредени сгради.

A tsunami has just hit Vathy town Samos, huge damage to property, as of yet only a few injured. Greek government expecting second tsunami #tsunami #samos #greece #earthquake pic.twitter.com/aVk0kabDKu — Fareid Atta فريد عطا (@atta_fareid) October 30, 2020

По-рано трус с магнитуд 4,1 по Рихтер разлюля турския окръг Бингьол в източната част на страната. Той е регистриран от Дирекцията за управление при бедствия и извънредни ситуации в 11.48 ч. местно време (10.48 българско). Земетресението е станало на дълбочина 7,62 км.

BREAKING - Over 20 buildings have collapsed in #Izmir (Turkey) after a powerful earthquake - Interior Ministerpic.twitter.com/DIp7Gfxhgp — Disclose.tv (@disclosetv) October 30, 2020

БАН: Трусът е усенет почти в цяла България

Силното земетресение днес в Турция, в 13.51 часа българско време, с магнитуд от 6,7 по Рихтер, по определение на българските сеизмолози, е в много сеизмичен район и е усетено почти в цяла България - по високите етажи на сградите. Това коментира за БТА доц. Петя Трифонова - заместник-директор на Националния институт по геофизика, геодезия и география на БАН.

Тя уточни, че епицентърът на земетресението е на около 550 километра от София. Имаме сведения, че земетресението е усетено по високите етажи в София, Русе, Варна, Бургас и в други български градове. Опасност за страната ни от това земетресение няма, защото сме достатъчно далече от епицентъра му, обясни доц. Петя Трифонова.

По думите й данните за земетресението, определени от сеизмолози от различни страни, варират от 6,5 до 7 по скалата на Рихтер. Епицентърът на земетресението се намира в морето - югозападно от Измир, на границата между Турция и Гърция, обясни доц. Петя Трифонова. Тя съобщи, че вече има над десет последващи трусове с магнитуд над 4.

Това е много силно земетресение и вероятно ще има щети и ранени в Турция, прогнозира заместник-директорът на Националния институт по геофизика, геодезия и география на БАН.