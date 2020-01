Мистерия обгърна катастрофата на самолет в Афганистан. Все още няма достоверна информация за разбилия се самолет.

Съобщенията са категорични, че катастрофа има и тя е станала в район под контрола на талибаните. Но не е известно нито какъв е самолетът - на коя авиокомпания, дали е пътнически или някакъв друг, нито колко пътници е имало на борда, евентуално колко са жертвите и дали има оцелели. Афганистанските специални сили са се отправили към района.

Информацията за броя на жертвите варира от 15 до 83.

Частната агенция TOLOnews, която и ТАСС и Би Би Си ползват за източник твърди, че по кадри, до които се е добрала, направени в Газни, югозападно от столицата Кабул, показват маркировки в самолета, подобни на тези на американските Военновъздушни сили.

От кадрите може да прави извода, съобщава агенцията, че самолетът е "Бомбардие" (Bombardier Global Express), който се използва от американските военни.

Нито един служител не е потвърдил истинността на тази информация - както и каквато и да е информация за собствеността или вида на самолета.

За кадри (снимки и клипове) в социалните медии, показващи останките на това, което очевидно изглежда самолет "Бомбардие" на американските ВВС (E-11A BACN (Battlefield Airborne Communications Node), сериен 11-9358), съобщи и "Авиейшънист". Задната част и двигателите изглеждат почти непокътнати във видеото, с разпознаваеми знаци и лога. Останалата част от фюзелажа и пилотската кабина са изгорели след катастрофата.

Иранските държавни медии също публикуваха кадри, за които твърдяха, че са на самолета и спекулират, че може да е принадлежал на ВВС на САЩ, съобщи Би Би Си (BBC).

Wreck of plane crashed today in Afghanistan looks like to be a USAF Bombardier Global 6000 / E-11A "BACN" (Battlefield Airborne Communications Node)



Four U.S. E-11As are assigned to the 430th Expeditionary Electronic Combat Squadron and operate usually from Kandahar AB. pic.twitter.com/Uu4zrM8BAH