Срещата на германския канцлер с фреския президент предшества френско-германски министерски съвет и Съвет за отбрана и сигурност в петък

Германският канцлер Фридрих Мерц каза, че вече не очаква среща между руския президент Владимир Путин и украинския лидер Володимир Зеленски в близко бъдеще, съобщи ДПА.

По време на среща с френския президент Еманюел Макрон в лятната му резиденция във Форт дьо Брегансон на Лазурния бряг, Мерц заяви, че двамата лидери са обсъдили дипломатическите усилия за прекратяване на войната в Украйна.

"Днес трябва да се занимаем отново с този въпрос, като се има предвид, че очевидно няма да има среща между президента Зеленски и президента Путин", отбеляза той.

Това е "различно от договореното между президента Тръмп и президента Путин миналата седмица, когато бяхме заедно във Вашингтон", каза още Мерц.

След телефонния си разговор с руския лидер в началото на миналата седмица Тръмп обяви, че Путин е дал съгласие за среща със Зеленски. Впоследствие Москва говори само за готовност да пренесе предишните двустранни мирни преговори на по-високо ниво. Кремъл е обвинен в тактика на забавяне от Украйна и нейните съюзници, отбелязва ДПА.

Германският външен министър Йохан Вадефул, който е скептичен по отношение на готовността на Москва да преговаря, по-рано изрази подобно мнение като това на Мерц. "Имам най-големи съмнения, че в обозримо бъдеще ще има преговори между Русия и Украйна", каза вчера той пред германското сп. "Фокус".

Срещата на Мерц с Макрон в лятната резиденция на френския държавен глава Фор дьо Брегансон днес предшества френско-германски министерски съвет и Съвет за отбрана и сигурност в петък, в град Тулон.

В продължение на няколко месеца френският държавен глава и германският канцлер се стремят да реализират амбициите си за подобряване на конкурентоспособността и отбраната на Европа чрез съвместни инициативи или програми.

Френският президент Еманюел Макрон осъди снощната атака на Русия срещу Киев, наричайки я варварска, предаде Ройтерс."629 дрона и ракети за една нощ над Украйна: това е идеята на Русия за мир. Терор и варварство", написа Макрон в "Екс".Той допълни, че Франция категорично "осъжда тези безсмислени и жестоки атаки".

През нощта на 27 срещу 28 август Русия извърши първата голяма комбинирана атака срещу украинската столица Киев след срещата на американския президент Доналд Тръмп с руския му колега Владимир Путин в Аляска преди повече от седмица. При атаката загинаха 19 души, а 48 бяха ранени, като се очаква броят на пострадалите да расте. 10 души все още може да са затиснати под руините, предаде Укринформ, като се позова на съобщение на ръководителя на Киевската градска военна администрация Тимур Ткаченко в приложението "Телеграм".

Сградата на представителството на ЕС в Киев също е повредена след руските удари с балистични ракети и дронове през изминалата нощ. Щети има и по сградата на Британския съвет в украинската столица, съобщи британският премиер Киър Стармър, цитиран от Ройтерс.

"ЕС няма да се остави да бъде сплашен. Агресията на Русия само засилва нашата решимост да подкрепим Украйна и нейния народ", написа председателят на Европейския съвет Антонио Коща в профила си в "Екс"

