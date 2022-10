Нападатели застреляха вчера 18 души в Мексико. Сред жертвите са кмет на малък град - Сан Мигел Тотолапан, баща му и още 16 души. Трима са ранени в района, по последни данни на местните власти, предоставени на световни агенции. При жестокия инцидент са убити също така полицаи и общински служители.

Убитият кмет се казва Конрадо Мендоса. Баща му - Хуан Мендоса Акоста, е бивш кмет на града, поясни снощи главният прокурор Сандра Лус Валдовинос пред телевизия "Миленио". Акоста е убит в дома си - преди нападението да се пренесе в кметството.

Полицията разкри, че въоръжени лица са нахлули в кметството на Сан Мигел Тотолапан в 14:00 ч. (19:00 ч. по Гринуич). За нападението е обвинена престъпната банда "Лос текилерос" (Los Tequileros), пишат испански сайтове. След нападението Министерството на националната отбрана заяви, че изпраща в района армейски и военноморски части, за да открият кои са стреляли.

Губернаторът на Гереро Евелин Салгадо Пинеда изрази дълбокото си съжаление за смъртните случаи и написа пост в "Туитър".

Според снимки от мястото на трагедията фасадата на кметството е цялата надупчена от куршуми. В социалните мрежи се виждат изображения на окървавени тела, които лежат на земята.

#Update- At least 18 people were killed, including the municipal president Conrado Mendoza Alameda and his father, by a group of armed men who entered that town open fire at San Miguel #Totolapan City Hall in southwest #Mexico.#Shooting #Mayor #gunviolence #Viral #BreakingNews pic.twitter.com/xeaA9XSrT7