Малък самолет катастрофира малко след излитането му от летище в американския град Атланта.

При инцидента загинаха всичките четирима души на борда, съобщиха американските власти, цитирани от Асошиейтед прес.

The Federal Aviation Administration said the single-engine Cessna 210 crashed about 1:10 p.m. at DeKalb-Peachtree Airport and caught fire. All four people on board died, a county fire spokesman said.https://t.co/msnhq98kfk