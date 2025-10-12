Освен с френския президент, Зеленски говори за втори път за два дни с Тръмп

6456 Снимка: AP/БТА

"Русия ще трябва да си плати, ако продължи да упорства и не иска да седне на масата за преговори", написа френският президент в X след телефонен разговор с украинския си колега Володимир Зеленски.

Според Макрон, тъй като споразумението, постигнато в Газа, дава лъч надежда за мир в Близкия изток, конфликтът в Украйна също трябва да бъде прекратен. Франция също осъжда ударите по критично важната инфраструктура на Украйна в навечерието на зимата и заедно с партньорите си проучва възможността за оказване на необходимата помощ за възстановяване и осигуряване на безопасността на жизненоважни услуги.

Освен това Зеленски за втори път за два дни разговаря с Тръмп по телефона. Президентът на Украйна заяви, че са обсъдили укрепването на украинската противовъздушна отбрана.

"Работим в тясно сътрудничество с Америка, за да укрепим нашата противовъздушна отбрана, всичките ни възможности за защита: преди всичко Patriot, други системи, както и нашите активни действия, нашата далекобойност. Виждаме и чуваме, че Русия се страхува, че САЩ могат да ни предоставят "Томахоук" - това е сигнал: именно такъв натиск може да доведе до мир. Договорихме се с президента Тръмп, че нашите екипи, нашите военни ще се занимават с всичко, за което говорихме. Става дума и за енергетиката, за газа. Благодаря. Разчитаме на резултат", заяви той.

Зеленски също съобщи, че е обсъдил с президента на Франция Еманюел Макрон доставките на оръжие и сигурността на Запорожката АЕЦ, която от почти три седмици работи на дизелови генератори.

Според Axios, по време на вчерашния телефонен разговор Тръмп и Зеленски са обсъдили възможността за предоставяне на Украйна на ракети с голям обсег "Томахоук", но все още не е съобщено да има решение по този въпрос.

Президентът на Украйна Владимир Зеленски даде интервю и за "Фокс Нюз" - канал, който често гледа Тръмп.

Украинският президент заяви, че ако САЩ се съгласят да предоставят на Украйна крилати ракети "Томахоук", тя ще ги използва само срещу военни цели, а не срещу цивилни в Русия.

Междувременно, след двата поредни разговора със Зеленски, Тръмп призова да се разследва опита за "украински импийчмънт" срещу него през 2019 г.

"Украинският импийчмънт (срещу мен!) беше много по-незаконна измама от Уотъргейт. Искрено се надявам, че съответните органи, включително Конгресът, ще разследват това! Адам Шиф беше толкова нечестен и корумпиран. Бяха нарушени и просто потъпкани толкова много закони и процедури!", написа президентът на САЩ.

През есента на 2019 г. демократите в САЩ инициираха процедура по импийчмънт срещу Тръмп след телефонния му разговор със Зеленски. Те твърдяха, че Тръмп е поискал от Зеленски да оповести компромати за семейството на Байдън и неговите интереси в Украйна. Тръмп отрече това. Процедурата по импийчмънта не беше доведена до край.

