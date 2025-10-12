20393 Снимка: Russian Defense Ministry Press Service via AP/БТА

В Кремъл отново предупредиха за "сериозни последствия" от предаването на американски ракети "Томахоук" на Киев, ако такова решение бъде взето от президента на САЩ Доналд Тръмп. Прессекретарят на Путин Дмитрий Песков даде да се разбере, че Русия може да възприеме изстрелването на "Томахоук" по Русия като опит за нанасяне на ядрен удар.

"Темата за ракетите "Томахоук" предизвиква у нас изключителна загриженост. За това вече говори и президентът Путин. Това е специално оръжие, което може да бъде в неядрена, а може и да е в ядрена версия. Оръжието е сериозно, с голям обсег. Но при това то не може да промени положението на фронта. Сега обаче наистина е много драматичен момент от гледна точка на това, че от всички страни се нагнетява напрежение. Спомнете си съобщението на нашите специални служби преди година и половина, две години, за наличната информация, че украинците могат да направят така наречената мръсна бомба. И си представете, ракета с голям обсег на действие излита и лети. И ние знаем, че тя може да бъде в ядрено изпълнение. Какво да мисли Русия? Как да реагира? Военните експерти отвъд океана трябва да разбират това", заяви Песков.

При това той подчерта, че руската страна е "готова за мирно уреждане". "И ние също чуваме, че Тръмп постоянно говори за необходимостта да седнем на масата за преговори. И от това правим извода, че той все пак запазва политическата воля да постигне мирно уреждане", заяви Песков.

Междувременно стана известно, че от лятото САЩ помагат на Украйна да нанася удари по руски енергийни обекти, съобщи в. "Файненшъл Таймс", позовавайки се на украински и американски официални лица.

Според изданието американското разузнаване предава на Киев информация, която позволява да се планират атаки срещу големи руски нефтопреработвателни заводи и други обекти, намиращи се далеч зад фронтовата линия.

Източниците твърдят, че САЩ помагат за определянето на маршрутите, височината, времето и тактиката на полета на украинските безпилотни самолети, което им позволява да заобикалят руската система за противовъздушна отбрана. Три източника твърдят, че Вашингтон участва във всички етапи на планирането на такива операции. При това Украйна самостоятелно избира целите, а САЩ предоставя разузнавателни данни за тяхната уязвимост.

Интензивността на ударите по руските нефтогазови обекти и тръбопроводи значително се е увеличила през август и септември. Според данни на Energy Aspects, повредени са не по-малко от 16 от 38 руски нефтопреработвателни завода.

В същото време президентът на Украйна Володимир Зеленски призова за действия от страна на международната общност след седмица, белязана от над 4000 руски въздушни атаки срещу украинската територия.

"Москва си позволява да увеличава ударите си, открито възползвайки се от факта, че фокусът на вниманието на света е изместен върху постигането на мир в Близкия изток", написа Зеленски в социалната платформа "Екс". "Точно по тази причина е недопустимо каквото и да е отслабване на натиска. Санкциите, митата и съвместните действия срещу купувачите на руски петрол - тези, които финансират войната - трябва да останат на масата", пише Зеленски.

