Украинският президент Володимир Зеленски каза, че днес е провел "позитивен и продуктивен" телефонен разговор с американския президент Доналд Тръмп, по време на който двамата са обсъдили противовъздушната отбрана и руските удари по енергийната система на Украйна, съобщи украинскиян лидер в "Телеграм".

Тръмп

"Разговарях с президента на САЩ Доналд Тръмп - много положителен и продуктивен. Поздравих президента Тръмп за успеха му и за споразумението в Близкия изток, което успя да достигне, то е изключително постижение. Ако една война може да бъде спряна в един регион, то със сигурност и други войни могат да бъдат спрени - включително руската война", каза Зеленски.

Украинският президент е информирал Тръмп за продължаващите атаки на Русия срещу енергийната инфраструктура на Украйна.

"Оценявам неговата готовност да ни подкрепи. Обсъдихме възможностите за укрепване на нашата противовъздушна отбрана, както и конкретни споразумения, по които работим, за да гарантираме това. Има добри варианти и солидни идеи за това как наистина да я укрепим", посочи Зеленски.

Президентът на Украйна добави, че от страна на Русия трябва да има готовност да се ангажира с реална дипломация.

"Това може да се постигне чрез сила. Благодаря ви, г-н президент!", написа Зеленски.

По-рано Зеленски съобщи, че по време на срещата си с Тръмп в кулоарите на годишната сесия на Общото събрание на ООН през септември в Ню Йорк е поискал от САЩ не само ракети "Томахок", но и допълнителни американски системи за изстрелване на ракети с голям обсег АТАКМС (Армейски тактически ракетни системи - ATACMS).

Преди ден съветникът на Путин Юрий Ушаков заяви, че е изумен от "глупостите на Володимир Зеленски", че би могъл да номинира Тръмп за Нобелова награда за мир, ако Тръмп разреши на Киев да бъдат доставени американски ракети "Томахоук".

Наскоро високопоставен руски дипломат заяви, че импулсът за намиране на мирно споразумение за прекратяване на бойните действия в Украйна, който се появи след срещата на върха между президентите Владимир Путин и Доналд Тръмп през август, се е оказал до голяма степен изчерпан.

