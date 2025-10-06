Летището в норвежката столица Осло временно спря кацанията рано тази сутрин, след като беше получена информация за забелязани в близост дронове, предаде Ройтерс.

Още по темата

Няколко пристигащи полета са били отклонени или забавени, след като около полунощ пилот на норвежката авиокомпания съобщи на полицията, че смята, че е забелязал три до пет дрона, докато се приближавал до летището.

Норвежката новинарска агенция отбелязва, че не е било получено потвърждение за наличието на дронове. Работата на летището е била подновена.

През последните седмици работата на европейската авиация беше затруднена, след като дронове бяха забелязани в близост до летищата в Копенхаген и Мюнхен, припомня Ройтерс.

ИЗБРАНО
Без Венета Райкова в "Преди обед" следващата седмица, обяснението - "здравето е по-важно" Лайф
Без Венета Райкова в "Преди обед" следващата седмица, обяснението - "здравето е по-важно"
90639
14-годишен влезе в историята с дебют за "Левски" Корнер
14-годишен влезе в историята с дебют за "Левски"
7281
Цените, заплатите, инфлацията: Пред прегряване ли е българската икономика? Бизнес
Цените, заплатите, инфлацията: Пред прегряване ли е българската икономика?
6046
Първият таблет на Vivacom е при нас. Ето какво може той (ревю) IT
Първият таблет на Vivacom е при нас. Ето какво може той (ревю)
5455
Хероин от непознат наркодилър убива иконата Джанис Джоплин Impressio
Хероин от непознат наркодилър убива иконата Джанис Джоплин
7595
Жеги, тълпи, глоби и бомбена заплаха – тазгодишният Октоберфест ще остане в историята Trip
Жеги, тълпи, глоби и бомбена заплаха – тазгодишният Октоберфест ще остане в историята
2380
Нито в оризоварка, нито в микровълнова: Ето кой е най-добрият начин да приготвите ориз Вкусотии
Нито в оризоварка, нито в микровълнова: Ето кой е най-добрият начин да приготвите ориз
537
Пълнолуние в Овен на 7 октомври: Чий живот ще се промени драстично в този специален момент? Zodiac
Пълнолуние в Овен на 7 октомври: Чий живот ще се промени драстично в този специален момент?
1119
МОСВ предупреди: До часове отново се очакват значителни количества дъжд Времето
МОСВ предупреди: До часове отново се очакват значителни количества дъжд
13062