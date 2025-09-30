В Приднестровието затваряха мостове, обявяваха карантини и други препятствия за гласуване, но въпреки това опозицията събра повече гласове от партията на Мая Санду, отчете външният министър на РФ

3055 Снимка: АП/Pavel Bednyakov/БТА

Кремъл смята току-що отминалите парламентарни избори в Молдова за фалшифицирани. Руският външен министър Сергей Лавров заяви, че произведените в Молдова парламентарни избори са били открито манипулирани, предаде Ройтерс.

"Разбира се, че Мая Санду отдавна вече е станала един от глашатаите на антируската реторика. Изборите бяха фалшифицирани. Дори се изненадвам как може толкова открито да се манипулират гласовете на избирателите", каза Лавров, цитиран от ТАСС, на 22-рото годишно заседание на международния дискусионен клуб "Валдай".

Ройтерс прави забележката, че Лавров не е представитил доказателства за твърдението си.

"Най-важното обаче е, че дори с манипулации, със създаване на препятствия за гласуването на жителите на Приднестровието, където затваряха мостове и обявяваха някакви карантини, поради което далеч не всички успяха да гласуват, дори с тези манипулации патриотичната опозиция събра вътре в Молдова повече гласове, отколкото партията на Мая Санду", каза министърът, цитиран от БТА.

Лавров направи сравнение с големия брой секции в чужбина, които са били разкрити за молдовците извън страната, с изключение на Русия, където са били само две.

"И само задействането на ресурса от гласуването в чужбина, където в Европа едва ли не на ръце носеха всички към избирателните секции, а в Русия откриха само две, разбира се, че всичко това помогна да се получи нужният един или половин процент", коментира външният министър на РФ.

Проевропейската управляваща партия в Молдова "спечели внушителна победа над проруските си съперници на решаващите парламентарни избори, сочат публикуваните вчера окончателни резултати", пише БТА.

Това дава силен импулс на тези, които искат страната да се присъедини към Европейския съюз и да излезе от орбитата на Русия, посочва Ройтерс.

