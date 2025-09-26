Ако е вярна, светът не е бил толкова близо до Трета световна война, заяви говорителката на руското външно министерство

4477 Снимка: AP/БТА

Украйна подготвя удар с дронове срещу Румъния и Полша с цел "да провокира война между НАТО и Русия", твърди говорителката на руското външно министерство Мария Захарова, позовавайки се на публикация в близкото до унгарския премиер Виктор Орбан унгарско издание PestiSracok.

"Планът е следният:

Да се ремонтират няколко свалени или пресечени руски дрона. Да се оборудват с поразяващи елементи. Да се насочат управляваните от украински специалисти дронове под формата на "руски дронове" към големите логистични центрове на НАТО в Полша и Румъния. Едновременно да се проведе дезинформационна кампания в Европа с цел да се обвини Москва за всичко. Да се разпали въоръжен конфликт между Руската федерация и НАТО", пише Захарова.

Тя твърди, че "с цел осъществяване на тази провокация на 16 септември на полигона Яворовски в Западна Украйна, където се намира Международният център за миротворчество и международна сигурност на Националната академия "Хетман Петро Сагайдачни", вече са доставени руски дронове "Геран". Те са били ремонтирани по-рано в Львов в завода "ЛОРТА".

"Ако всичко това се потвърди, трябва да признаем: никога в съвременната история Европа не е била толкова близо до началото на Третата световна война", заявява Захарова.

Украйна не е коментирала и не потвърждавала тази информация.

След неотдавнашното навлизане на руски дронове "Гербера" във въздушното пространство на Полша, в Русия вече прозвучаха отделни изявления, че "герберите" може да са трофейни и да са изпратени от територията на Украйна. Но потвърждения за това не се появиха. Киев и Полша заявиха, че дроновете са били руски и са летели целенасочено към Полша. Москва отрича това. Съществува и версия, че дроновете са летели към Украйна, но са били отклонени от маршрута от системи за радиоелектронна борба.

Днес украинският президент Володимир Зеленски обвини Унгария в изстрелване на дронове във въздушното пространство на Украйна с цел събиране на разузнавателна информация, припомня "Страна". Будапеща в отговор заяви, че Зеленски "полудява от антиунгарски настроения и сега му се привиждат кошмари".

