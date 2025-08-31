Кремъл: Европа възпрепятства усилията на Тръмп за постигане на мир в Украйна
Дмитрий Песков заяви, че Русия ще продължи военните си действия
Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че европейските държави пречат на усилията на американския президент Доналд Тръмп да постигне мир в Украйна и че Русия ще продължи операциите си в Украйна, докато Москва не види реални признаци, че Киев е готов за мир, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
Русия - Украйна
Според Песков "европейската партия на войната" продължава да възпрепятства американските и руски усилия за спиране на войната в Украйна.
"Готови сме да разрешим проблема с политически и дипломатически средства. Но към момента не виждаме взаимност от Киев в това отношение. Затова и ще продължим специалната военна операция", допълни той.
Европейските сили казват, че не вярват, че Путин иска мир в Украйна. Той многократно е заявявал, че е готов да обсъжда мир, но че Русия няма да се откаже от териториите, които е завзела в Украйна.
Руският министър на отбраната Андрей Белоусов заяви по-рано тази седмица, че руската армия е ускорила скоростта на настъплението си в Украйна и поема контрол над 600-700 кв. км. на месец в сравнение с 300-400 в началото на годината.