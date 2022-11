Премиерът на Косово Албин Курти e приeл да отложи с 48 часа изпълнението на решението за глоби на граждани, които не са сменили старите сръбски регистрационни табели на колите си.

В Туитър Курти написа:

"Благодаря на американския посланик Ховениер за неговата ангажираност. Приемам искането му за 48-часова отсрочка, преди да започне налагането на глоби за незаконни автомобилни номера. Щастлив съм да работя със САЩ и ЕС за намиране на решение през следващите два дни".

Снощи и Европейският съюз предупреди властите на Сърбия и на Косово, че носят важна отговорност да не се стигне до ескалация на напрежението

След многочасови преговори снощи в Брюксел сръбският президент Александър Вучич и премиерът Албин Курти не стигнаха до споразумение. Тогава косовският премиер обясни, че не бива въпросът с пререгистрацията на колите да измества на заден план постигането на общо споразумение за нормализиране на отношенията със Сърбия, за което има договорен срок - 23 март идната година.

Президентът на Сърбия Александър Вучич призова косовските сърби ако протестират срещу косовското правителство, да го правят по мирен и демократичен начин.

"Важно е да запазим мира", заяви Вучич.

