Товарен кораб с 3000 тона царевица от Украйна, пътуващ по силата на сделка за експорт, сключена с посредничеството на ООН, заседна днес в турския пролив Босфор, блокирайки корабоплаването през Истанбул, съобщиха местните власти и спедиторска фирма, предаде Ройтерс.

#Türkiye- Ship Lady Zehma whistled & dived into Bebek Bay in #Bosphorus and ran aground.

The cargo ship, which had a rudder failure while cruising from Ukraine to Istanbul, ran aground 40 meters from Bebek Bay in Istanbul Strait after drifting for meters in the Bosphorus#Turkey pic.twitter.com/Rn6Mj6flts