Палестинската групировка "Хамас" освободи последните живи заложници, които държеше в ивицата Газа, в замяна на близо две хиляди палестински затворници и задържани в Израел съгласно споразумението за примирие.

Ивицата Газа

В дните след първоначалното освобождаване на 13 октомври, "Хамас" предаде телата на няколко мъртви заложници, които държеше.

Ето някои подробности за 20-те живи заложници, освободени в понеделник и заложниците, които все още са в Газа и са обявени за мъртви.

Заложниците от фестивала "Нова"

Повечето от освободените живи заложници бяха отвлечени от мястото, където се провеждаше музикалния фестивал "Нова", близо до кибуца Рейм в Южен Израел.

Те включваха Евиатар Давид, 24 г., който беше заснет на видеоклип от "Хамас" през август - изтощен до крайност и копаещ това, което по собствените му думи във видеото е неговият собствен гроб; пианистът Алон Охел, на 24 години, и Авинатан Ор, на 32 години.

Видеото, заснето при отвличането на Ор с приятелката му Ноа Армагани, която отчаяно се моли за живота си и се протяга към него, докато ги отвеждат, обиколи целия свят. Армагани беше спасена през юни, а двамата се събраха отново малко след освобождаването на Ор.

Заложници, отвлечени от кибуци

Седем от заложниците бяха отвлечени от домовете им в кибуци - малки общности край границата с ивицата Газа. Те включват близнаците Гали и Цив Берман, на 28 г., и братята Ариел Кунио, на 28 г., и Давид Кунио, на 35 г., който беше отвлечен със съпругата си Шарон и невръстните им дъщери. Шарон и дъщерите ѝ бяха освободени по време на кратко примирие през ноември 2023 година.

Израелски войници

Матан Ангрест, на 22 г., и Нимрод Коен, на 20 г., са израелски войници на наборна служба, заловени от бойци на "Хамас" по време на сраженията на 7 октомври и освободени в понеделник.

Заложникът с български паспорт Матан Ангрест е сред първите 7 освободени от "Хамас"
Виж още Заложникът с български паспорт Матан Ангрест е сред първите 7 освободени от "Хамас"

Чужденци

Сред 16-те последни заложници в Газа бяха двама чужденци. И двамата - танзанийски студент и тайландски работник, бяха обявени за мъртви. Тялото на непалския студент Бипин Джоши беше предадено от "Хамас" на 13 октомври, а тялото на тайландския гражданин Сонтая Оакхарашри беше върнато пет дни по-късно.

Починали

Всички заложници, които все още са в ивицата Газа, са обявени за мъртви от израелските власти въз основа на съдебномедицински и разузнавателни данни.

Израел обяви, че едно от върнатите от "Хамас" тела не е на заложник
Виж още Израел обяви, че едно от върнатите от "Хамас" тела не е на заложник

Един от мъртвите е израелски войник, убит по време на войната между Израел и "Хамас" през 2014 г. Останалите са сред 251 заложници, отвлечени при атаката на "Хамас" на 7 октомври 2023 г., която стана причина за войната. Някои от тях бяха отнесени вече мъртви в ивицата Газа, докато други бяха убити от похитителите си или по време на израелските удари в анклава.

"Хамас" заяви, че откриването на някои от телата може да отнеме време, тъй като не всички места, на които са погребани, са известни. Създадена е специална международна работна група, която да помогне за намирането им.

 

Превод от английски: Валерия Динкова, БТА

