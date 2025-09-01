Севернокорейският лидер Ким Чен-ун замина днес с влак за Китай, за да присъства на големия военен парад в Китай, съобщи южнокорейската агенция Йонхап, цитирана от Ройтерс и БТА. Това ще бъде първото му участие в голямо, многостранно дипломатическо събитие, отбелязва агенцията.

Китай

Изолираният лидер, който рядко напуска Северна Корея, се очаква да пристигне в Китай утре, съобщи Йонхап. Ким Чен-ун ще присъства на военния парад в Пекин в сряда по покана на китайския президент Си Цзинпин. Събитието чества официалната капитулация на Япония във Втората световна война, заяви държавната медия.

Руският президент Владимир Путин, който изгради близки връзки с Ким, също ще присъства на парада.

Той ще пътува до Пекин с кола, след завършване на работната си програма в Тиендзин, съобщи междувременно говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от ТАСС.

По-рано помощникът на руския президент Юрий Ушаков заяви, че китайската страна е предложила няколко варианта за пътуването на Путин от Тиендзин до Пекин.

През 2018 г. руският лидер и китайският му колега Си Дзинпин пристигнаха в Тиендзин с високоскоростния влак "Хесие".

"Можехме да летим или да пътуваме с влак. Решихме да отидем с кола", каза Песков пред журналисти.

Ким Чен-ун застава до Путин и Си на военния парад на "Тянанмън"
Ким Чен-ун застава до Путин и Си на военния парад на "Тянанмън"

Владимир Путин е на четиридневно посещение в Китай. Събитията в рамките на срещата на върха на ШОС приключиха в Тиендзин на 1 септември. Държавният глава проведе контакти и с чуждестранни лидери.

В Пекин е планирана тристранна среща с лидерите на Монголия и Китай, Путин ще проведе разговори и със Си Дзинпин, както и редица двустранни разговори с чуждестранни лидери. Освен това руският президент ще присъства като основен гост на тържествените събития, посветени на 80-годишнината от победата над милитаристична Япония и края на Втората световна война. 

