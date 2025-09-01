Китайският президент Си Цзинпин призова днес Шанхайската организация за сътрудничество (ШОС) да отстоява честността и справедливостта в обръщението си на 25-ата среща на Съвета на държавните глави на ШОС, предаде Синхуа.

"Трябва да насърчаваме правилната историческа перспектива за Втората световна война и да се противопоставяме на манталитета от Студената война, конфронтацията между блокове и практиките на тормоз", заяви Си.

Той призова също така за запазване на международната система, центрирана около ООН, и за подкрепа на многостранната търговска система със Световната търговска организация в нейния център.

По думите му Китай ще предостави грантове в размер на 2 милиарда юана (около 281 милиона щатски долара) на държавите членки на ШОС тази година, както и 10 милиарда юана под формата на заеми на банките от Междубанковия консорциум на ШОС през следващите три години.

"Трябва да съгласуваме по-добре нашите стратегии за развитие и да насърчаваме висококачественото изпълнение на инициативата "Един пояс, един път", заяви Си.

