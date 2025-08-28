Очаква се Пекин да демонстрира най-новото си въоръжение - стотици самолети, танкове и системи за борба с дронове

4886 Снимка: Gavriil Grigorov, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP/БТА

Лидерът на Северна Корея Ким Чен-ун ще присъства във военния парад в Пекин следващата седмица, съобщи китайското външно министерство. Това ще е неговата първа поява на международна сцена редом с други държавни лидери, предаде Би Би Си.

Т.нар. "Ден на победата" ще отбележи 80 години от войната на Китай срещу Япония и края на Втората световна война.

Руският президент Владимир Путин също ще бъде сред 26-те държавни глави, които се очаква да присъстват на парада. Новината идва само дни, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че иска среща със севернокорейския лидер.

По време на парада Китай ще демонстрира най-новото си въоръжение - стотици самолети, танкове и системи за борба с дронове. За първи път ще бъде показана в пълнота новата структура на китайската армия.

Сценарият на събитието предвижда десетки хиляди военнослужещи да преминат в строй през площад "Тянанмън". В парада ще участват части от 45 формирования на китайските въоръжени сили, както и ветерани от войните.

Парадът ще продължи около 70 минути и ще бъде наблюдаван от китайския лидер Си Дзинпин. Очаква се събитието да бъде следено внимателно от анализатори и западни държави.

На брифинг в четвъртък от китайското външно министерство похвалиха Северна Корея за "традиционното приятелство" между двете страни и подчертаха, че сътрудничеството за "регионален мир и стабилност" ще продължи.

Междувременно президентът на САЩ Доналд Тръмп опитва да постигне сделка с Путин за прекратяване на войната в Украйна. Миналата седмица той обяви и желанието си отново да се срещне с Ким.

Историческата първа среща между действащ президент на САЩ и севернокорейски лидер се състоя на 12 юни 2018 г. по време на първия мандат на Тръмп.

Китайският лидер ясно показва, че държи важни геополитически козове - макар и с ограничено влияние - върху двамата, допълва Би Би Си. Времето също е ключово. Белият дом намекна, че президентът Тръмп може да бъде в региона в края на октомври и е отворен за среща със Си. Така китайският лидер ще влезе в евентуални преговори с американския президент добре информиран както от Ким, така и от Путин.

Ким Чен-ун не е посещавал Пекин от шест години - последната му визита там бе през 2019 г. по повод 70-годишнината от дипломатическите отношения между двете страни. През 2018 г. той пътува три пъти до Китай - година, белязана от нетипична за него дипломатическа активност.

Повечето западни лидери няма да присъстват на парада - основно заради разногласията си с Русия относно войната в Украйна. Япония дори призова чуждите лидери да не участват, като определи събитието като "с антияпонски оттенък".

Остава въпросът дали южнокорейският президент И Дже-мьон ще се включи в церемонията. Това би открило първа възможност за среща между лидерите на Северна и Южна Корея след 2019 г., когато отношенията между двете държави се влошиха.

И е получил покана, но засега не я е приел. Правителството в Сеул планира да изпрати по-нископоставен представител.

