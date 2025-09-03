Украйна е съгласна срещата между Зеленски и руския президент да бъде в шест страни, "неприемливо" е в Русия

7160 Снимка: Maxim Shemetov чрез AP/БТА

Руският президент Владимир Путин каза, че е готов да се срещне с украинския президент Володимир Зеленски, ако той дойде в Москва. Той обаче уточни, че предстои да се види дали подобна среща си струва. Последва и предпруждение към Украйна. "Спрете войната чрез преговори или аз ще я спра със сила", каза още руският президент след военния парад в Пекин.

От украинското правителство отхвърлиха предложението като неприемливо и го нарекоха "подигравка", излязоха с контрапредложение за среща в 6 страни.

Утре след срещата в Париж на т. нaр "коалиция на желаещите", Зеленски ще разговаря по телефона с американския президент Доналд Тръмп за нови санкции срещу Русия.

Още през август стана ясно, че Путин е предложил да се срещне със Зеленски в Москва по време на телефонен разговор с американски лидер Доналд Тръмп. Впоследствие руският външен министър Сергей Лавров заяви, че среща между президентите на Русия и Украйна може да се проведе само след "внимателна подготовка" и "решаване на въпроса за легитимността на Зеленски".

Киев предлага 6 страни за лидерската среща

Предложението на руския президент Владимир Путин да се срещне с украинския президент Володимир Зеленски в Москва е неприемливо, заяви днес министърът на външните работи на Украйна Андрий Сибига, цитиран от Ройтерс.

Той каза, че най-малко седем страни, включително Австрия, Ватиканът, Швейцария и три страни от Залива, са готови да бъдат домакини на евентуална среща.

"Това са сериозни предложения и президентът Зеленски е готов за подобна среща по всяко време", написа той в "Екс". "Путин обаче продължава да се подиграва с всички, като умишлено отправя неприемливи предложения", добави Сибига.

Министърът на външните работи на Украйна Андрий Сибиха Министърът на външните работи на Украйна Андрий Сибиха Снимка: АР/БТА

Зеленски настоява да се срещне с Путин, за да обсъди условията на евентуална сделка, въпреки че двете страни остават отдалечени, като в същото време украинският президент призовава Вашингтон да санкционира Москва повторно, ако Путин не се съгласи.

Американският президент Доналд Тръмп, който опитва да посредничи за споразумение, също каза, че иска двамата лидери да се срещнат и говори за евентуално налагане на още санкции срещу Русия.

Междувременно украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Русия е започнала ново струпване на войски в някои участъци на фронтовата линия.

По думите му доставянето на системи за противовъздушна отбрана на Украйна е от "абсолютно стратегическо значение" за страната му преди настъпването на зимата, предаде Ройтерс. Изказването му е в контекста на руските въздушни удари по украинската енергийна инфраструктура.

Путин към Украйна: Ако не спрете войната с преговори, ще я спря със сила

По време на изявлението си от Китай, където Путин е на посещение, той заяви, че вижда "светлината в края на тунела" предвид това, че както той каза САЩ полагат искрени усилия да намерят решение на приключване на най-голямата война в Европа от Втората световна война.

Мисля, че ако здравият разум надделее, ще бъде възможно да се споразумеем за приемливо решение на конфликта. Това е моето предположение", каза той пред репортери в Пекин. "Особено след като виждам настройката на сегашното американско правителство на президента Тръмп, а ние виждаме не само изявленията на страната, а и нейното искрено желание да намери решение", добави той.

"Мисля, че има някаква светлина в края на тунела. Но нека видим как се развие ситуацията. Ако това не е така, тогава ще трябва да решим проблемите си чрез сила", каза руският президент.

Въпреки това Путин не демонстрира готовност да смекчи исканията си към Украйна да се откаже от идеята да се присъедини към НАТО, да сложи край на описваната от Москва дискриминацията срещу рускоговорящите и етническите руснаци и да се откаже от идеята, че Москва трябва да има пълен контрол най-малко над региона Донбас в Източна Украйна.

Той заяви, че е готов да преговаря с Володимир Зеленски, ако украинският президент отиде в Москва, но предстои да се разбере дали има смисъл от такава среща.

Путин повтори виждането си, че Зеленски е нелигитимен президент, тъй като мандатът му е изтекъл. Киев отхвърля критиката, като казва, че е невъзможно да се произведат избори по време на война.

Путин каза пред репортери, че винаги е бил отворен към среща със Зеленски, но повтори отдавашната позиция на Кремъл, че подобна среща трябва да бъде добре подготвена предварително и да доведе до осезаеми резултати.

"Колкото до среща със Зеленски, никога не съм изключвал възможността за подобна среща. Но има ли смисъл от нея? Нека да видим", заяви Путин.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.