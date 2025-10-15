В някои части на украинската столица бе засегнато също така и налягането на питейната вода.

370 Снимка: AP/Daniel Cole/БТА

Претоварване в мрежата и последствията от предишни руски атаки предизвикаха късно снощи прекъсвания на електроснабдяването в Киев и други региони в Украйна, предаде Ройтерс, като се позова на официални украински представители.

В някои части на украинската столица бе засегнато също така и налягането на питейната вода, пише БТА.

Градската администрация на Киев съобщи в "Телеграм", че претоварването е причинило проблем в един от енергийните обекти на украинската столица.

Електричеството бе прекъснато в три централни района на Киев на западния бряг на река Днепър, която преминава през града. Метрото в Киев трябваше временно да разчита на резервно електрозахранване, за да продължи да функционира.

По-късно киевската администрация заяви, че аварийните екипи са възстановили електроснабдяването в засегнатите райони, въпреки че все още се съобщава за прекъсвания. Според съобщението налягането на водата също ще бъде възстановено до нормални нива в рамките на няколко часа.

Националният електроенергиен системен оператор "Укренерго", който управлява високоволтовите линии в Украйна, заяви, че продължаващите проблеми заради руските атаки срещу енергийната система са предизвикали прекъсвания в някои региони в северната, централната и югоизточната част на Украйна.

През последните седмици руските атаки бяха съсредоточени върху цели от енергийната инфраструктура. Вълна от удари по Киев и други райони миналата седмица временно остави повече от един милион домакинства и предприятия в цялата страна без електроенергия.

Режим на тока е въведен в Сумска, Харковска, Полтавска и Днепропетровска област, както и частично в Кировоградска, Киевска и Черкаска, съобщи Министерството на енергетиката на Украйна в Teлеграм, цитирано от Укринформ.

Според актуализираната информация на ведомството, поради сложната ситуация с електроенергийната система, причинена от поредните руски атаки, в тези области са въведени аварийни спирания на електроснабдяването.

В Запорожка област аварийните прекъсвания засягат само промишлените потребители.

В Черниговска област местният електроенергиен оператор въведе три кръга от планирани почасови спирания на тока.

Продължават усилията за преодоляване на последиците от руските удари по енергийните съоръжения във всички засегнати области, обобщава Укринформ.

Както агенцията съобщава, по данни към тази сутрин потреблението на електроенергия в Украйна остава на същото ниво като вчера.

