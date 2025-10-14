Израел върна телата на 45 палестинци като част от споразумението с ислямисткото движение "Хамас", предаде ДПА, цитирана от БТА.

Ивицата Газа

Тленните останки бяха докарани в ивицата Газа с помощта на Международния комитет на Червения кръст (МКЧК), съобщиха медицински източници в крайбрежната територия.

Сега в болница "Насър" в град Хан Юнис, в южната част на ивицата Газа, ще бъдат проведени генетични тестове за идентифициране на телата.

След това семействата ще може да погребат своите починали близки.

Предаването на тленните останки се състоя ден след като "Хамас" освободи 20 живи израелски заложници и предаде останките на четирима души - трима израелци и един студент от Непал, припомня ДПА.

Израел също така освободи близо 2000 палестински затворници.

