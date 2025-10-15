"Хамас" ще предаде днес телата на още 4 заложници

256 Снимка: AP Photo/Mohamed Arafat/БТА

Израел ще позволи отварянето на граничния пункт "Рафах" между ивицата Газа и Египет днес и ще пропуска по-големи количества хуманитарна помощ към палестинския анклав, съобщи израелската телевизия, след като Хамас предаде още тела на починали заложници, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

С одобрението на израелските служби за сигурност, жителите на Газа, напуснали анклава по време на войната, ще бъдат допуснати обратно, а на други ще бъде разрешено да преминават през граничния пункт "Рафах".

Около 600 камиона, превозващи главно храна и медицински консумативи, както и оборудване, необходимо за ремонт на повредена инфраструктура, ще бъдат допуснати, допълва израелската телевизия. Засега няма официален коментар от израелска и палестинска страна.

Израел заплаши вчера ще остави граничния пункт "Рафах" затворен, аргументирайки се, че движението "Хамас" е нарушило споразумението за прекратяване на огъня, тъй като не е предало телата на всички мъртви заложници.

Часове по-късно "Хамас" предаде четири ковчега на Израел чрез Международния комитет на Червения кръст. Досега трима са идентифицирани като израелски заложници, но има съмнения относно четвъртото предадено тяло, съобщиха израелски медии.

"Хамас" ще предаде днес телата на още 4 заложници

Палестинското ислямистко движение "Хамас" е информирало посредниците, че днес ще предаде телата на още 4 загинали заложници, съобщи в. "Таймс ъв Израел". С това броят на телата на мъртви заложници, предадени на Израел, ще стане 12, отбелязва ДПА.

Съгласно споразумението за прекратяване на огъня, "Хамас" трябва да предаде общо 28 тела. След връщането на четири тела вчера, засега 20 остават в ръцете на групировката.

"Хамас" заяви, че има затруднения при намирането на останките им в развалините след продължилата повече от две години война в крайбрежния анклав.

Според съобщения в медиите Израел смята, че това е тактика за забавяне и иска да ограничи доставките на помощи за ивицата Газа и да държи граничния пункт "Рафах" с Египет затворен, докато не бъдат предадени всички тела на заложниците.

Междувременно, според в. "Таймс ъв Израел", ковчезите с предполагаемите останки на 4-те мъртви заложници са пристигнали в лаборатория за съдебна медицина в Тел Авив за идентификация. По информация от израелската армия, "Хамас" ги е предал снощи на Международния комитет на Червения кръст. Процесът на тяхната идентификация може да отнеме до два дни, пише израелският вестник.

"Хамас" не разкри самоличността на предадените тела на мъртви заложници.

Палестинското ислямистко движение освободи в понеделник останалите 20 живи израелски заложници и ги предаде на Международния комитет на Червения кръст. Те се завърнаха в Израел след 738 дни в плен.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.