Израел обяви, началото на ответния си удар по Иран. Той идва в отговор на нападението с балистични ракети от 1 октомври.

Над 100 израелски самолета, включително стелт изтребителите F-35, участват в осъществяването на серия от удари срещу военни цели в Иран, съобщава "Джерусалем поуст". Това ще бъде най-голямата атака на Израел срещу Иран в историята.

Израелската медия Kann News също пише, че ответният удар се реализира на вълни. Тази стратегия цели по-лесно отслабване на противовъздушната отбрана на Иран. Според израелския канал News 12 при "втората вълна" на въздушни атаки срещу Иран е имало експлозии в централно разположения град Шираз. Съобщава се и за експлозии около Техеран.

В изявление израелската армия съобщи, че е нанесла "прецизни удари" върху ирански военни цели в отговор на "месеците на непрестанни атаки от режима в Иран срещу Израел".

Both the Headquarters and a Barracks of the Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) have reportedly been Targeted by Israeli Strikes on the Iranian Capital of Tehran. pic.twitter.com/ZlFNZUQ3Ix