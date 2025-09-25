НАТО вдигна унгарски "Грипен"-и от Литва заради руски изтребители край Латвия
Унгария демонстрира защита и опазване на Балтийските страни и източния фланг, изтъкнаха от Алианса
Два унгарски изтребителя "Грипен" от балтийския еър полисинг на НАТО са вдигнати днес от Шяуляй, Литва, в отговор на руски Су-30, Су-35 и 3 МиГ-31, прелитащи близо до латвийското въздушно пространство.
Това съобщиха от Съюзното въздушно командване на НАТО в социалната мрежа X.
Two Gripen fighters on @NATO Baltic #AirPolicing scrambled on 25 Sep from Siauliai in response to a Su-30, Su-35 and 3x MiG-31 flying close to airspace— NATO Air Command (@NATO_AIRCOM) September 25, 2025
demonstrates the Alliance’s commitment to protecting and safeguarding the Baltics and the eastern flank pic.twitter.com/EMG035s0qm
Руските изтребители са засечени западно от латвийското крайбрежие, преди да бъдат ескортирани от натовските патрулиращите самолети. След приключване на мисията унгарските "Грипен"-и са се приземили успешно обратно в базата в Шяуляй.
"Унгария демонстрира ангажимента на Алианса за защита и опазване на Балтийските страни и източния фланг", изтъкват от НАТО.
Операцията е част от постоянната мисия на Алианса за охрана на въздушното пространство.