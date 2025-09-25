Два унгарски изтребителя "Грипен" от балтийския еър полисинг на НАТО са вдигнати днес от Шяуляй, Литва, в отговор на руски Су-30, Су-35 и 3 МиГ-31, прелитащи близо до латвийското въздушно пространство.

Още по темата

Това съобщиха от Съюзното въздушно командване на НАТО в социалната мрежа X.

Руските изтребители са засечени западно от латвийското крайбрежие, преди да бъдат ескортирани от натовските патрулиращите самолети. След приключване на мисията унгарските "Грипен"-и са се приземили успешно обратно в базата в Шяуляй.

"Унгария демонстрира ангажимента на Алианса за защита и опазване на Балтийските страни и източния фланг", изтъкват от НАТО.

Операцията е част от постоянната мисия на Алианса за охрана на въздушното пространство.

ИЗБРАНО
Есенните тенденции в бижутата за 2025 Лайф
Есенните тенденции в бижутата за 2025
6109
Волейболен екстаз: България показа огромно сърце и зрелищно обърна САЩ Корнер
Волейболен екстаз: България показа огромно сърце и зрелищно обърна САЩ
17014
От детската любов към овцете до модерна мандра: историята на семейство Хаджиеви от Крумовград Бизнес
От детската любов към овцете до модерна мандра: историята на семейство Хаджиеви от Крумовград
9955
Ревю: Това е най-тънкият сгъваем смартфон в света (видео) IT
Ревю: Това е най-тънкият сгъваем смартфон в света (видео)
10251
Кучето от "Нощна стража" на Рембранд има близнак Impressio
Кучето от "Нощна стража" на Рембранд има близнак
1037
Домът ми вече има план. И то по-умен от моя URBN
Домът ми вече има план. И то по-умен от моя
6469
Топ 10: Най-забележителните площади на планетата Trip
Топ 10: Най-забележителните площади на планетата
2073
Интересно: Какъв е правилният начин да ядете салата във Франция Вкусотии
Интересно: Какъв е правилният начин да ядете салата във Франция
790
Кои зодиакални знаци ще хванат късмета за опашката до края на септември? Zodiac
Кои зодиакални знаци ще хванат късмета за опашката до края на септември?
1356