Управляващата проевропейска партия в Молдова е изправена пред тежка битка за запазване на парламентарното си мнозинство срещу опонентите си, обявяващи се за по-тесни връзки с Москва, сочи ново проучване, потвърждаващо, че мнозина избиратели все още не са решили за кого да гласуват в неделя, предаде Ройтерс.

Според изследването на социологическата агенция Idata, резултатите от които бяха разпространени вчера, Партията на действието и солидарността (ПДС) разполага с подкрепа от 24,9% при 24,7% за проруския Патриотичен блок.

Вотът в Молдова активира страхове за превръщането й в руски плацдарм или втори фронт на Украйна
Виж още

Предизборният съюз "Алтернатива", обвиняван от управляващите, че следва скрит прокремълски дневен ред, се подкрепя от 7,2% от избирателите, а на четвърто място е "Нашата партия" на бившия кмет на втория по големина град в Молдова Балц с 5,4%.

Общо 26,6% са колебаещите се гласоподаватели, които все още не са решили за кого да пуснат бюлетина, сочи проучването. Ако бъдат взети само решилите за кого да гласуват избиратели, Патриотичният блок има лека преднина от 33,9 срещу 33,6%.

В случай че управляващата партия, която разполага с 61 места в 101-местния парламент, загуби мнозинството си, Санду е по-вероятно да сключи споразумение с "Нашата партия", отколкото да назначи проруски премиер, смятат политически анализатори.

Министър-председателят Дорин Речан обвини Русия вчера, че се опитва да установи контрол над Молдова чрез изливането на милиони долари за купуване на гласове и подклаждане на вълнения сред народа.

"Кремъл също е в разгара на тази предизборна кампания, като целта му е да придобие власт над Молдова чрез заобикаляне на нейния суверенен избор", каза премиерът в обръщение след заседание на кабинета.

Русия отрича да се опитва да повлияе на вота и обвинява молдовските власти в потискане на опозицията и раздухване на русофобия.

Вчера Москва извика молдовския посланик в руското Министерство на външните работи, за да изрази недоволство от отказа на Кишинев да акредитира руски представители като наблюдатели на изборите, пише БТА.

Миналата година Санду беше преизбрана, а референдум в подкрепа на европейското бъдеще на Молдова мина на косъм, благодарение най-вече на гласовете на молдовците, живеещи в чужбина. Президентът си поставя за цел страната ѝ, която е една от най-бедните в Европа, да стане член на ЕС до 2030 г.

Санду осъди руската инвазия в съседна Украйна и също обвинява Русия в изборна намеса. Опозицията, от своя страна, залага на опасенията сред населението от поскъпването на живота в Молдова.

