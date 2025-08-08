Българското външно министерство е загрижено от разширяването на военната операция в Газа
След като председателката на ЕК Урсула фон дер Лайен, ООН и редица държави, сред които Германия и Белгия, реагираха остро на плана на Израел за окупация на Газа, с позиция излезе и Българското външно министерство.
Планът беше приет от израелския кабинет по сигурността в четвъртък.
От ведомството на Георг Георгиев заявиха, че трябва огънят трябва незабавно да бъде прекратен, но при условия, които ще разоръжат "Хамас".
"България изразява дълбока загриженост от разширяването на военната операция в ивицата Газа и призовава за незабавното и безусловно освобождаване на всички израелски заложници, държани от "Хамас" в нечовешки условия". Това се посочва в публикация на страницата на Министерството на външните работи (МВнР) в социалната мрежа "Екс" (X).
В същото време хуманитарната помощ за Газа трябва да има незабавен и неограничен достъп до жителите на ивицата, които са в критично състояние, посочва МВнР, цитирано от БТА.
Необходимо е незабавно прекратяване на огъня, но при условия, които ще разоръжат "Хамас" и ще премахнат неговите военни и политически дейности, без да се променя демографският и териториален статут на ивицата Газа, пише още в публикацията.
Заедно със своите партньори от ЕС, България ще продължи да работи за трайно разрешаване на конфликта въз основа на принципа за две държави, се казва още в позицията на МВнР.