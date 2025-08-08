След като председателката на ЕК Урсула фон дер Лайен, ООН и редица държави, сред които Германия и Белгия, реагираха остро на плана на Израел за окупация на Газа, с позиция излезе и Българското външно министерство.

Планът беше приет от израелския кабинет по сигурността в четвъртък.

Еврокомисията призова Израел да преразгледа плана си за контрол над Газа
Виж още Еврокомисията призова Израел да преразгледа плана си за контрол над Газа

От ведомството на Георг Георгиев заявиха, че трябва огънят трябва незабавно да бъде прекратен, но при условия, които ще разоръжат "Хамас".

"България изразява дълбока загриженост от разширяването на военната операция в ивицата Газа и призовава за незабавното и безусловно освобождаване на всички израелски заложници, държани от "Хамас" в нечовешки условия". Това се посочва в публикация на страницата на Министерството на външните работи (МВнР) в социалната мрежа "Екс" (X).

В същото време хуманитарната помощ за Газа трябва да има незабавен и неограничен достъп до жителите на ивицата, които са в критично състояние, посочва МВнР, цитирано от БТА.

Необходимо е незабавно прекратяване на огъня, но при условия, които ще разоръжат "Хамас" и ще премахнат неговите военни и политически дейности, без да се променя демографският и териториален статут на ивицата Газа, пише още в публикацията.

Заедно със своите партньори от ЕС, България ще продължи да работи за трайно разрешаване на конфликта въз основа на принципа за две държави, се казва още в позицията на МВнР.

ИЗБРАНО
Владо Николов, Диляна Попова, Venci Venc', Георги Янев и Мира Радева влизат в "Traitors: Игра на предатели" Лайф
Владо Николов, Диляна Попова, Venci Venc', Георги Янев и Мира Радева влизат в "Traitors: Игра на пре...
9719
Бойко Величков е фаворит за нов спортен директор на ЦСКА Корнер
Бойко Величков е фаворит за нов спортен директор на ЦСКА
5656
Българският интерконектор на Странджа ще е под прицел на чиновниците в ЕК Бизнес
Българският интерконектор на Странджа ще е под прицел на чиновниците в ЕК
10470
Космическият телескоп на НАСА откри доказателство за нова гигантска планета IT
Космическият телескоп на НАСА откри доказателство за нова гигантска планета
1493
Първа българска балерина спечели място в трупата на "Болшой театър" Impressio
Първа българска балерина спечели място в трупата на "Болшой театър"
12239
Нощ в Париж: От Инстаграм до Инсомния URBN
Нощ в Париж: От Инстаграм до Инсомния
2084
Бурни ветрове затрудняват фериботните услуги в Гърция Trip
Бурни ветрове затрудняват фериботните услуги в Гърция
501
Само за 10 минути: Домашен сусамов тахан Вкусотии
Само за 10 минути: Домашен сусамов тахан
3029
Рядко пълнолуние на 9 август: Как тази нощ ще промени живота ви завинаги? Zodiac
Рядко пълнолуние на 9 август: Как тази нощ ще промени живота ви завинаги?
4176
Жегата се завръща - до 42 градуса през уикенда Времето
Жегата се завръща - до 42 градуса през уикенда
4962