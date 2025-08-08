Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви днес, че Израел трябва да преразгледа плана си да установи контрол над град Газа, предаде Ройтерс.

"Решението на израелското правителство допълнително да разшири военната си операция в Газа трябва да бъде преразгледано", написа Фон дер Лайен в публикация в "Екс", след като след като Израелският кабинет по сигурността одобри план за превземане на града.

Решението на израелската власт беше взето въпреки засилващите се критики в израел и в чужбина във връзка с опустошителната, продължаваща вече близо две години война.

Израелският кабинет по сигурността одобри план за превземане на Газа
Израелският кабинет по сигурността одобри план за превземане на Газа

Германското правителство също реагира и обяви, че замразява износа на военно оборудване, което може да бъде използвано в ивицата Газа, заяви канцлерът Фридрих Мерц в отговор на плана на Израел, предаде БТА. Той добави, че Израел е в правото си да разоръжи "Хамас" и да поиска освобождаването на израелските заложници.

"Германското правителство смята, че още по-безпощадните военни действия в ивицата Газа, за които израелският кабинет взе решение снощи, правят все по-трудно да се види как тези цели могат да бъдат постигнати", се казва в изявлението на Мерц.

Недобрението си от израелския план изрази и Белгия.

Министърът на външните работи на Белгия Максим Прево извика днес посланика на Израел, предаде Ройтерс, като се позова на изявление на белгийското външно министерство.

В изявлението се казва, че Белгия иска да "изрази пълното си неодобрение на това решение, но също така и на продължаващата колонизация ... и желанието за анексиране на Западния бряг", и се добавя, че страната "енергично ще се застъпва" за променяне на това решение.

Новата операция в ивицата Газа, за която израелският кабинет взе решение днес, е "смъртна присъда" за заложниците, които остават в плен в палестинската територия, предупредиха и техни роднини, цитирани от ДПА.

Форумът на семействата на заложниците каза, чe решението на израелския кабинет за операция в Газа е официално потвърждение, че заложниците ще бъдат изоставени, и ще доведе до "колосална катастрофа" за израелските войници и политическо ръководство.

Според оценка на израелските власти в Газа остават 50 заложници, за 20 от които се смята, че са живи.

