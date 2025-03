46-годишна грузинка бе подпалена посред бял ден в трамвай в германския град Гера, а ден по-късно извършителят се предаде на полицията, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Тенгизи Какиашвили се е явил пред силите на реда тази сутрин и е казал, че е съпруг на жената, която е залял със запалителна течност и е подпалил пред погледите на пътниците.

Хората в трамвая са натиснали бутона за спешни случаи и превозното средство е спряло, заяви говорителка на полицията. Ватманът веднага се е втурнал да гаси пламъците с пожарогасител и е оказал първа помощ на пострадалата жена. Тя е откарана с хеликоптер в болница.

Полицията каза, че огънят е засегнал горната част на тялото, ръцете и врата на 46-годишната жена и че тя се намира в критично състояние.

На снимки от местопрестъплението се виждат две овъглени седалки.

Извършителят е избягал след нападението, а полицията започна акция по издирването му, в която участваха полицейски кучета и хеликоптер.

Специалните сили на Областната служба за криминални разследвания са претърсили апартамента на 46-годишният мъж, който тази сутрин се предаде. Той и жертвата му са от Грузия. Семейството има няколко деца.

Germany Gera

Police are conducting a massive search for Georgian man Tengizi Kakiashvili (46). The man allegedly sprayed his 46-year-old wife with a gasoline-like liquid and set her on fire in a tram. He is on the run. pic.twitter.com/rRJAuRYodW