7464 Снимка: AP/БТА

Израел изготвя план за задържането на Грета Тунберг в "килия за терористи", съобщава британският "Телеграф". В неделя шведската активистка отплава от Испания с най-голямата досега флотилия, насочена към Газа.

Тунберг е придружена от актьора от "Игра на тронове" Лиам Кънингам и бившата кметица на Барселона Ада Колау, както и от други участници в обявената за "най-голяма мисия на солидарност" в историята.

Очаква се десетки други кораби да отплават на 4 септември от Тунис и други средиземноморски пристанища, за да се включат в инициативата Global Sumud Flotilla. Тя цели се превърне в символичен протест срещу блокадата на Газа и породените от нея тежките хуманитарни условия.

По информация на израелския вестник Israel Hayom, министърът на националната сигурност Итамар Бен-Гвир планира да предложи на премиера Бенямин Нетаняху активистите да бъдат задържани в затворите "Кциот" и "Дамон", при строги условия, предвидени за терористи.

Планът включва и конфискация на плавателните съдове, които впоследствие да се използват за "морски полицейски патрули".

Според приближени до Бен-Гвир: "След няколко седмици в Кциот и Дамон, ще съжаляват, че са дошли. Трябва да унищожим желанието им за нов опит."

Израел поддържа морска блокада на Газа с аргумента, че предотвратява доставките на оръжие за Хамас и други групировки. Критиците обаче обвиняват страната, че умишлено задълбочава хуманитарната криза.

Преди отплаването от Барселона, Тунберг заяви пред Press TV, че целта на флотилията е да "достави хуманитарна помощ и да пробие незаконната израелска обсада на Газа, отваряйки коридор за цивилното население".

По думите ѝ над 26 000 души са се записали да участват в мисията. "Това е част от глобално въстание. Когато правителствата ни не действат, хората трябва да поемат тяхното място", каза тя.

Тунберг отхвърли обвиненията в антисемитизъм: "Не е антисемитизъм да казваш, че хората не трябва да бъдат бомбардирани, че никой не бива да живее под окупация и че всички имат право на свобода и достойнство."

Израел вече заяви, че ще спре флотилиите далеч преди да достигнат Газа. През юни Тунберг участва в друга мисия, която бе спряна от израелския флот на 185 км от бреговете. Тогава тя и останалите активисти бяха отведени в Ашдод и по-късно депортирани във Франция.

Израелските власти определиха акциите като "медийни провокации".

"Има начини да се достави помощ за Газа, които не включват Instagram селфита", коментира външното министерство.

Бившият президент на САЩ Доналд Тръмп също реагира на предишната мисия на Тунберг: "Мисля, че Израел има достатъчно проблеми и без да отвлича Грета Тунберг. Тя е млада, ядосана и трябва да мине курс по управление на гнева."

Израелската армия заяви, че е готова да прилага блокадата и ще действа според решенията на политическото ръководство.

