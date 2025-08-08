Голям пожар избухна край Атина, мощен вятър разнася огъня, горят къщи (снимки/видео)
На място има 190 пожарникари с 44 пожарни коли, 7 сухопътни екипа и доброволци, от въздуха действат 11 самолета и 7 хеликоптера
Голям пожар е избухнал днес около 14 ч. следобед край селището Кератея, на 40 километра източно от гръцката столица Атина, съобщава държавната телевизия ЕРТ. Тече евакуация на жители и туристи.
Сезонът на пожарите
По последни данни са изпратени подкрепления на противопожарните сили, защото огънят се разпространява мълниеносно и горят жилищни постройки. На място има 190 пожарникари с 44 пожарни коли, 7 сухопътни екипа и доброволци. От въздуха действат 11 самолета и 7 хеликоптера, предаде БТА.
Στα σπίτια οι φλόγες στην Κερατέα, μπαράζ 112 για εκκενώσεις!— Καθίκι (@KYTKYTKYTKYTKYT) August 8, 2025
Τουλάχιστον 10 απεγκλωβισμοί κατοίκων!
Τelegram: https://t.co/pbi4LW2Q3g#φωτια #πυρκαγια pic.twitter.com/YIeejxyssV
Ситуацията е усложнена от силния вятър, който е от седма-осма степен по скалата на Бофорт с пориви до девета степен. Заради вятъра за област Атика е в сила червен код за опасност от пожари.
Καίγονται σπίτια στην Κερατέα!— Καθίκι (@KYTKYTKYTKYTKYT) August 8, 2025
Απανωτά μηνύματα 112, εκτός ελέγχου η πυρκαγιά!
Το επιτελικό κράτος θα μας κάψει όλους και αυτο το καλοκαίρι!
Telegram: https://t.co/8FrrHqC8FI
Τhanx Γεωργια! pic.twitter.com/lOpcTWt3bU
Възрастен мъж е намерен мъртъв в дома си от противопожарните екипи, които от обедните часове днес се борят пожара, съобщи държавната телевизия ЕРТ.
Фронтът на огъня надхвърля 7 километра, а от спешния телефон 112 непрекъснато се подават сигнали за евакуация на околните населени места. Полицията извършва операции по извеждане предимно на възрастни хора от зоната на пожара.
Огънят е започнал около 14 ч. днес от дворове и сухи треви в местността Мануцо, но бързо се е разпространил и вече е обхванал и борови гори.
Συνεχίζεται η καταστροφική μανία της πυρκαγιάς στην Κερατέα με τους ανέμους όμως να δυσχεραίνουν τις οποίες προσπάθειες να τιθασεύσουν το πύρινο μέτωπο.— Καθίκι (@KYTKYTKYTKYTKYT) August 8, 2025
Τelegram: https://t.co/dMj77nmwvi#φωτια #πυρκαγια pic.twitter.com/NBF3yQLNPE
Димни облаци покриват района. Пожарникари спасяваха хора от автомобили и вили, блокирани от силно разрастващия се огън.
Φωτιά στην Κερατέα
Kαίγονται σπίτια, εκκενώθηκε η περιοχή
pic.twitter.com/9sbf7hZmYF— Πεν Νταλαούρα (@ntalaoura) August 8, 2025
На остров Кефалония, където хотелите са пълни с туристи, пожарните огнища също се увеличават въпреки усилията на огнеборците. Три села вече са евакуирани, в готовност са жители и туристи от още два района.
Силният вятър разпалва нови огнища. Пожарът доближава къщи, казаха огнеборците. Седем самолета и три хеликоптера гасят по въздух въпреки трудните условия от вятъра. Пожарникари и доброволци се опитват поне да ограничат пожара.
Мащабни са пожарите и в областите Ахаеа и Мегара, но не заплашват населени места, информират от Гражданска защита.
В Северна Гърция за сега обстановката е спокойна. Днес морето взе четири жертви поради силен вятър и подводни течения. Силен вятър затвори три пристанища.