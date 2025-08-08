Голям пожар е избухнал днес около 14 ч. следобед край селището Кератея, на 40 километра източно от гръцката столица Атина, съобщава държавната телевизия ЕРТ.  Тече евакуация на жители и туристи.

Сезонът на пожарите

Пожар затвори пътя Шумен-Карнобат, огнеборци претърпяха пътен инцидент (снимки/видео)
Виж още Пожар затвори пътя Шумен-Карнобат, огнеборци претърпяха пътен инцидент (снимки/видео)

По последни данни са изпратени подкрепления на противопожарните сили, защото огънят се разпространява мълниеносно и горят жилищни постройки. На място има 190 пожарникари с 44 пожарни коли, 7 сухопътни екипа и доброволци. От въздуха действат 11 самолета и 7 хеликоптера, предаде БТА.

Ситуацията е усложнена от силния вятър, който е от седма-осма степен по скалата на Бофорт с пориви до девета степен. Заради вятъра за област Атика е в сила червен код за опасност от пожари.

Възрастен мъж е намерен мъртъв в дома си от противопожарните екипи, които от обедните часове днес се борят  пожара, съобщи държавната телевизия ЕРТ.

Фронтът на огъня надхвърля 7 километра, а от спешния телефон 112 непрекъснато се подават сигнали за евакуация на околните населени места. Полицията извършва операции по извеждане предимно на възрастни хора от зоната на пожара.

Огънят е започнал около 14 ч. днес от дворове и сухи треви в местността Мануцо, но бързо се е разпространил и вече е обхванал и борови гори. 

Димни облаци покриват района. Пожарникари спасяваха хора от автомобили и вили, блокирани от силно разрастващия се огън.

На остров Кефалония, където хотелите са пълни с туристи, пожарните огнища също се увеличават въпреки усилията на огнеборците. Три села вече са евакуирани, в готовност са жители и туристи от още два района.

Силният вятър разпалва нови огнища. Пожарът доближава къщи, казаха огнеборците. Седем самолета и три хеликоптера гасят по въздух въпреки трудните условия от вятъра. Пожарникари и доброволци се опитват поне да ограничат пожара.

Мащабни са пожарите и в областите Ахаеа и Мегара, но не заплашват населени места, информират от Гражданска защита.

В Северна Гърция за сега обстановката е спокойна. Днес морето взе четири жертви поради силен вятър и подводни течения. Силен вятър затвори три пристанища.

