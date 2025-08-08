В центъра на потенциалната сделка са Крим и части от областите Донецк, Луганск, Запорожие и Херсон, които Русия окупира след пълномащабната си инвазия

3330 Снимка: БТА/АР

Размяната на територии между Украйна и Русия, за да се сложи край на войната, започната от Москва, може да бъде включена в дневния ред на срещата на върха между Владимир Путин и Доналд Тръмп, пише американското издание Newsweek и показва карта на областите, които могат да бъдат предмет на обсъждане.

Според медийни публикации Тръмп е изразил оптимизъм относно постигането на прекратяване на огъня и е намекнал, че Путин би бил отворен за мирни преговори, ако те включват дискусии за териториални отстъпки. Идеята предвижда САЩ да признаят руския контрол над вече анексирани и частично окупирани украински региони в замяна на мир.

В центъра на потенциалната сделка са Крим, незаконно анексиран през 2014 г., и части от областите Донецк, Луганск, Запорожие и Херсон, които Русия окупира след пълномащабната си инвазия, пише Newsweek.

Bloomberg съобщи, че може да бъде обсъдена подобна сделка, която включва контрола върху районите на Запорожие и Херсон, които се връщат на Украйна.

Елина Бекетова, сътрудник в Центъра за анализ на европейските политики, казва пред Newsweek, че не е ясно каква отстъпка може да бъде предложена на Русия, "като се има предвид, че апетитът ѝ изглежда ненаситен", и постави под въпрос какво изобщо може да се нарече отстъпка, когато агресор нахлуе в суверенна територия на друга държава.

Независимо от резултата, Украйна остава решена да възстанови своята териториална цялост и да увеличи вътрешното си военно производство, в идеалния случай с продължаваща подкрепа от западните съюзници, каза тя.

Въпреки че има широк консенсус, че войната трябва да приключи и че Русия трябва да прекрати агресията си, много украинци признават, че войната може да продължи дълго време и че това, което Украйна търси, е не просто прекратяване на огъня, а устойчив мир, добави Бекетова.

European Pravda, цитирайки полското издание Onet, съобщи в четвъртък, че е научило подробностите за предложението на САЩ, представено на Путин по време на разговорите с Уиткоф.

Въпреки дипломатическия натиск, позицията на Украйна остава непроменена. Президентът Володимир Зеленски последователно отхвърля всякакви предварителни условия, които изискват отстъпване на суверенна територия. Киев настоява, че запазването на държавността и териториалната цялост, както са заложени в украинската конституция, е основен приоритет и не подлежи на преговори.

Дейвид Сакони, експерт по руската политика от университета "Джордж Вашингтон", е заявил пред медията, че Украйна няма голям апетит към каквато и да е сделка за земя, особено такава, договорена без нейното участие.

Междувременно дипломатическите сондажи продължават. Пратеникът на Тръмп Уиткоф вече проведе среща с Путин в Кремъл, а като възможна локация за среща на двамата лидери се спрягат Обединените арабски емирства.

Експерти обаче предупреждават, че подобни преговори, водени без участието на Украйна, крият сериозни рискове. Според анализатори това може да обслужи стратегическите цели на Москва за получаване на отстъпки, като например блокиране на бъдещото членство на Украйна в НАТО или вдигане на международните санкции.

Бъдещето на подобна сделка остава неясно, но засилващите се разговори показват търсенето на нови, макар и противоречиви, пътища за разрешаване на продължаващия вече години конфликт.

