Ако страната не беше инвестирала мащабно в отбрана, НАТО щеше да се разпадне, заяви Фридрих Мерц

833 Снимка: AP/БТА

Германският канцлер Фридрих Мерц заяви, че се готви психически за дълга война в Украйна. В интервю за обществената телевизия ZDF, цитирано от Politico, той обаче не пожела да коментира дали Берлин ще разположи мироопазващи войски, ако има прекратяване на огъня.

Мерц каза още, че ако не беше решил да промени правилата за дълга на Германия, за да ѝ позволи да инвестира мащабно в отбрана, НАТО вероятно щеше да се разпадне през юни.

"Психически се подготвям за факта, че тази война може да се проточи дълго време", каза германският канцлер, когато го попитаха дали се надява, че може да бъде постигнато прекратяване на огъня догодина. "Опитваме се да прекратим огъня възможно най-бързо, но със сигурност не с цената на капитулацията на Украйна", добави Мерц.

Миналата седмица той изрази скептицизъм, че продължаващите преговори за мир в Украйна на президента на САЩ Доналд Тръмп с руския президент Владимир Путин ще доведат до резултати, припомня Politico.

"Бих искал Съединените американски щати да работят с нас, за да решат този проблем възможно най-дълго", каза Мерц. "Дипломацията не е да превключиш ключа за една нощ и след това всичко ще бъде наред. Това е дълъг процес", посочи той.

На въпрос относно гаранциите за сигурност, предназначени да защитят Украйна от друга руска атака в случай на мирно споразумение, Мерц отговори: "Приоритет номер едно е подкрепата на украинската армия, за да може тя да защитава страната в дългосрочен план. Това е абсолютният приоритет и ние ще започнем да го правим сега."

На въпроса дали Германия би била готова да изпрати войски в Украйна в случай на прекратяване на огъня, Мерц подчерта, че всяко разполагане на чуждестранни войски изисква одобрението на Бундестага. Той не уточни как би могло да изглежда разполагането на германски войски, нито дали подкрепя подобна стъпка.

Въпреки огромното увеличение на военните разходи, Германия изпитва затруднения с набирането и обучението на боеспособни войници, като числеността на войските се задържа на около 182 000 души, въпреки значителните усилия за увеличаване на силите, посочва Politico.

По време на интервюто в неделя Мерц защити историческото решение на коалицията си да разхлаби дълговата спирачка върху разходите за отбрана, станало възможно благодарение на неочакван обрат от страна на консерваторите на Мерц веднага след изборите, и дори стигна дотам, че да го свърже с оцеляването на НАТО. "С нашето решение успяхме по същество да запазим НАТО", каза той.

"Бях на срещата на върха на НАТО в Хага (24-25 юни). Ако не бяхме променили конституцията и не бяхме склонни да позволим на Федерална република Германия да харчи 3,5 процента за отбрана плюс 1,5 процента за необходимата инфраструктура, тогава НАТО вероятно щеше да се разпадне в онзи ден. Ние предотвратихме това", заяви Фридрих Мерц.

