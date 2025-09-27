Подкрепа на Германия за мобилизиране на стотици милиарди от резервите на Москва може да промени изцяло ситуацията за Украйна

3181 Снимка: AP/БТА

Европа в крайна сметка намери волята и начин да използва замразените руски активи, за да подкрепи Украйна - донякъде, пише сп. "Форин Полиси".

В четвъртък германският канцлер Фридрих Мерц призова за мащабна мобилизация на замразените активи на Руската централна банка, за да се подкрепи Украйна с около 140 милиарда евро, като парите да се използват единствено за оборудване на Киев с ново оръжие, за да се гарантира, че той може да оцелее на бойното поле.

Това бележи значителна промяна в позицията на предишното германско правителство, което - заедно с Белгия и Франция - беше дълбоко скептично по отношение на достъпа до руските активи, които са замразени в западните страни от първите дни на войната в Украйна. Белгия и Франция отдавна се опасяват от правните последствия от прякото конфискуване на близо 200 милиарда евро руски активи, които в момента са в ръцете на Европейския съюз, като се страхуват както от съдебна отговорност, така и от по-широка загуба на доверие в еврото.

"Това е сигнал към [руския президент Владимир] Путин, че ще финансираме Украйна, за да продължи да се бори, и то с европейски оръжия, и че ще вземем спестяванията им, и мисля, че тази част предизвиква повече въпроси", ако основните активи не бъдат действително конфискувани, каза Сандер Тордоир, главен икономист в Центъра за европейска реформа, мозъчен тръст със седалище в Лондон.

Призивът на Мерц идва, след като по-рано този месец председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен обеща, че Европа работи по формула, която ще ѝ позволи да посрещне финансовите нужди на Украйна не за сметка на европейските данъкоплатци, а с руски пари.

"Трябва да бъдем много ясни: това е война на Русия и виновникът трябва да плати за нея", заяви тя на 18 септември, представяйки най-новите предложени санкции на блока срещу Русия.

Новият европейски консенсус за по-агресивно действие идва, след като по-рано тази седмица американският президент Доналд Тръмп изглеждаше, че се отказва от по-нататъшно участие във войната в Украйна.

"Добрата новина е, че парите ще отидат в Украйна. Всички разбират, че има голям финансов дефицит - те се нуждаят от пари и това е очевидният източник", заяви Тимъти Аш, стратег в RBC BlueBay Asset Management и сътрудник в Chatham House, британски мозъчен тръст.

Нарастващият консенсус относно по-агресивното използване на замразените активи на Русия може да бъде в центъра на вниманието следващата седмица на среща в Дания на държавните и правителствени ръководители на блока, където се очаква да бъдат уточнени по-нататъшни подробности. Развиващите се планове дават на Европа възможност да поеме подкрепата за Украйна, дори и САЩ да се оттеглят.

"Те са подготвени от доста време - европейците винаги са знаели, че могат да използват този лост, и вече до известна степен са го направили", каза Тордоир.

По-малко ясно е колко държави членки на ЕС ще подкрепят новите мерки и как точно ще функционира финансирането на практика. Двата въпроса са свързани: само преди няколко дни френският президент Еманюел Макрон повтори своето несъгласие с конфискацията на замразените руски активи, макар че изглеждаше по-отворен към ново решение за финансиране след срещата си с украинския президент Володимир Зеленски в ООН тази седмица.

Все по-ясно става, че Брюксел (и Берлин) не са склонни да позволят на непокорни държави-членки на ЕС, като проруските Унгария и Словакия, да блокират допълнителни мерки в рамките на Европейския съюз, който обикновено изисква единодушно съгласие за одобряване на важни стъпки, като санкции. Мерц подчерта, че новият план за финансиране може да бъде одобрен с "голямо мнозинство", а не с единодушно съгласие на държавите-членки на ЕС.

Планът, така както е очертан, изглежда като по-голяма версия на нещо, което Европа и държавите-членки на Г-7 вече са направили: използване на лихвите от замразените руски активи за гарантиране на скромни заеми, за да се посрещнат незабавните финансови нужди на Украйна. (Русия няма законно право да претендира за лихвите, натрупани върху падежни ценни книжа.)

Според информациите, обсъжданите предложения включват прехвърляне на паричните средства, държани в Европа, в Украйна на траншове и замяната им с дългосрочни дългови задължения на ЕС, което по същество би оставило основните активи незасегнати, но би мобилизирало незабавно парите за Украйна. Изплащането би било обвързано с изплащането на военни репарации от Русия на Украйна при договореното приключване на войната.

Друга идея е държавите-членки на Европейския съюз или ЕС като цяло да емитират нов дълг, който на пръв поглед ще бъде гарантиран от замразените руски активи.

"Русия ще продължи да притежава базовите активи, но парите ще бъдат използвани за финансиране на Украйна", каза Аш. "Русия ще получи парите обратно едва след като бъдат изплатени репарациите."

Една оставаща разлика между предложенията на Европейската комисия и плана, очертан от Мерц, е за какво ще бъдат използвани парите. Мерц иска те да бъдат предназначени изключително за отбрана, като по този начин сякаш се присъединява към аргумента на Зеленски в ООН, че само оръжията ще определят оцеляването на Украйна. Комисията все още работи по финансов пакет, който да покрие нуждите на отбраната, както и възстановяването и други финансови нужди на Украйна.

Обединеното кралство, Канада и Съединените щати заедно разполагат с още около 50 милиарда долара в замразени руски активи и също са съгласни с по-агресивна мобилизация на тези средства за финансиране на Украйна, което прави общия пакет потенциално по-голям от 140-те милиарда евро, които Мерц очерта.

Този месец Москва повтори своето несъгласие с всякакви стъпки към конфискация на замразените й активи, като предупреди, че това ще има "последствия".

Много наблюдатели смятат, че правните аргументи срещу конфискацията са преувеличени, защото Русия - чрез използването на агресивна война - вече се е отказала от всякаква защита по международното право, която би могла да защити суверенните активи. Но дори и без тази по-смела стъпка, могат да бъдат предоставени сериозни суми пари за подкрепа на Украйна.

"Разочароващо е, че активите не се конфискуват, но ключовото е, че Украйна разполага с финансирането, за да оцелее и да спечели войната. А тези суми са достатъчно големи, за да променят нещата", казва Аш.

