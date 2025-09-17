Германската партия "Алтернатива за Германия" (AзГ) изпревари консервативния блок ХДС/ХСС (Християндемократически съюз/Християнсоциален съюз) в публикувано днес проучване на общественото мнение на института "ЮГав" (YouGov), предаде ДПА, цитирана от БТА.

Агенцията подчертава, че за първи път крайнодясната, антиимигрантска партия застава начело в национално допитване на международната компания за маркетингови проучвания и анализ на данни.

Подкрепата за АзГ се е увеличила с два процентни пункта в сравнение с проучване от август и сега е 27%, докато християндемократите (ХДС) на канцлера Фридрих Мерц и тяхната сестринска партия в Бавария, Християнсоциалният съюз (ХСС), бележат спад с един пункт - до 26%.

В последните проучвания на други социологически институти AзГ беше на равнището на консервативния блок или малко зад него.

Ако общите избори бяха произведени тази неделя, социалдемократи (ГСДП) - младшият партньор в правителството - биха получили 15% от гласовете, което е с един процент повече, според проучването на "ЮГав".

При Зелените ситуацията е без промяна - 11%, докато партия "Левите" отчита спад с един пункт до 9%.

Подкрепата за новосъздадения популистки "Алианс на Сара Вагенкнехт" (АСВ) остава стабилна на 5%, както и тази за бизнес ориентираните свободни демократи (ГСвДП) - на 4%, с което тази формация остава под прага от 5%, необходим за влизане в парламента.

Проучването е осъществено между 12 и 15 септември и в него са участвали 1649 германски избиратели.

Подкрепата за "АзГ" е нараснала тройно, показаха и местните избори

Показателите на обществената подкрепа за крайнодясната партия "Алтернатива за Германия" (АзГ) са нараснали рязко, показа и екзитпол за резултатите в провелите се на 14 септември местни избори в най-гъсто населената провинция на страната - Северен Рейн-Вестфалия, предаде Ройтерс.

Това е предупреждение към управляващата от 4 месеца коалиция на канцлера на Германия Фридрих Мерц - лидер на консервативния Християндемократически съюз (ХДС), отбеляза световната агенция. Освен ХДС в коалиционното правителство участват неговата сестринска партия - баварският Християнсоциален съюз (ХСС) и Германската социалдемократическа партия (ГСДП).

"Това е огромен успех за нас", написа в социалната платформа "Екс" съпредседателят на АзГ Тино Крупала.

"Ние сме партията на народа и ще поемем нашата огромна отговорност за Германия", добави той.

