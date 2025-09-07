Над 1000 германски бойни машини пристигнаха в Литва за участие в мащабно учение на Източния фланг на НАТО, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Два товарни кораба превозиха бойни машини, бронирани превозни средства за евакуация, камиони с медицинско оборудване и друга моторизирана техника с прилежащия ѝ персонал от пристанището в Рощок по водите на Балтийско море до Литва, която членува и в ЕС, и в НАТО, уточнява агенцията.

След пристигането си на пристанището в Клайпеда колоната от машини в състава на 37-а бронетранспортна бригада на сухопътните войски на германската армия пое към Пабраде и други литовски военни бази, заяви снощи говорител на Бундесвера.

Най-голямата германска оръжейна компания получи поръчка от Бундесвера за €400 млн.
Военнослужещите и бойните машини ще вземат участие в широкомащабното учение "Квадрига 2025", чиято цел е да отработи действия по защита на Балтийския регион в условия на криза или война.

В хода на основния етап на учението миналия и този месец около 8000 военнослужещи от 14 страни членки на НАТО трябва да се включат в поредицата от тренировки под наслова "Големият орел" за мисии на хора и техника на територията, в акваторията и в небето на Литва.

Според задействаните германски планове Литва трябва да се превърне в близките години в основна база на Бундесвера, като се предвижда до 2027 година в Балтийската страна да бъдат разположени 5000 германски военнослужещи.

