11 от 16-те загинали са чужденци - трима британци, двама канадци, двама южнокорейци, един американец, един французин, един швейцарец и един украинец

4366 Снимка: АР/БТА

Германски гражданин, за когото се е смятало, че е загинал при дерайлирането на фуникуляр в Лисабон, бе открит жив в болница от родителите му, предаде ДПА.

Говорителка на португалската полиция потвърди днес пред ДПА, че органите на реда са смятали, че мъжът е мъртъв. Близките му, които са пристигнали от Германия, са помолени да разпознаят тялото на мъжа, за когото се е смятало, че е германец.

Когато родителите установили, че това не е синът им, е направен ДНК тест, който потвърждава това. Тогава на родителите са били показани снимки на ранени и все още неидентифицирани жертви при инцидента, които са в различни болници в града. Родителите разпознали сина си на една снимките.

След трагедията мъжът бе сред първите, за които бе съобщено, че е загинал, като информацията беше, че съпругата му и детето му са сред ранените.

Мъжът лежи в болница "Сан Жозе" в Лисабон, но не е в съзнание. Съпругата му също е тежко ранена, а детето им е с леки наранявания, каза говорителката. Тя не уточни от кой град в Германия идва семейството.

В сряда вечерта една от най-известните туристически атракции в Лисабон се превърна за секунди в смъртоносен капан, най-вероятно заради повреда в кабела на историческия фуникуляр. Той падна надолу без спирачки, дерайлира, преобърна се и се разби в сграда. Шестнадесет души загинаха и 21 са ранени, някои от които тежко. Португалският премиер Луиш Монтенегро определи трагедията като една от най-големите в съвременната история.

Португалската полиция съобщи днес, че 11 от 16-те загинали са чужденци, предаде Асошиейтед прес. Сред тях няма българи. По данни на полицията са загинали петима португалци, трима британци, двама канадци, двама южнокорейци, един американец, един французин, един швейцарец и един украинец.

Профсъюзът на транспортните работници съобщи, че водачът на фуникуляра Андре Маркеш е сред загиналите, както и четирима служители на благотворителна организация, чиято централа се намира в горната част на хълма, по който се движи превозното средство, обяви, че четирима нейни служители са сред загиналите.

По информация на изпълнителния директор на португалската Национална здравна служба Алваро Сантуш сред ранените има граждани на Испания, Израел, Португалия, Бразилия, Италия и Франция.

Това е първият подобен случай, свързан с един от трите фуникуляра в Лисабон, които са в експлоатация от 19. век. В момента по случая тече разследване от няколко институции. Отломките от фуникуляра бяха премахнати през нощта и поставени под полицейска охрана.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.