Германски гражданин, за когото се е смятало, че е загинал при дерайлирането на фуникуляр в Лисабон, бе открит жив в болница от родителите му, предаде ДПА.

Още по темата

Говорителка на португалската полиция потвърди днес пред ДПА, че органите на реда са смятали, че мъжът е мъртъв. Близките му, които са пристигнали от Германия, са помолени да разпознаят тялото на мъжа, за когото се е смятало, че е германец.

Когато родителите установили, че това не е синът им, е направен ДНК тест, който потвърждава това. Тогава на родителите са били показани снимки на ранени и все още неидентифицирани жертви при инцидента, които са в различни болници в града. Родителите разпознали сина си на една снимките.

След трагедията мъжът бе сред първите, за които бе съобщено, че е загинал, като информацията беше, че съпругата му и детето му са сред ранените. 

Снимка: АР/БТА

Мъжът лежи в болница "Сан Жозе" в Лисабон, но не е в съзнание. Съпругата му също е тежко ранена, а детето им е с леки наранявания, каза говорителката. Тя не уточни от кой град в Германия идва семейството.

Снимка: АР/БТА

В сряда вечерта една от най-известните туристически атракции в Лисабон се превърна за секунди в смъртоносен капан, най-вероятно заради повреда в кабела на историческия фуникуляр. Той падна надолу без спирачки, дерайлира, преобърна се и се разби в сграда. Шестнадесет души загинаха и 21 са ранени, някои от които тежко. Португалският премиер Луиш Монтенегро определи трагедията като една от най-големите в съвременната история.

Снимка: АР/БТА

Португалската полиция съобщи днес, че 11 от 16-те загинали са чужденци, предаде Асошиейтед прес. Сред тях няма българи. По данни на полицията са загинали петима португалци, трима британци, двама канадци, двама южнокорейци, един американец, един французин, един швейцарец и един украинец.

Десетки жертви и ранени при дерайлирането на популярен фуникуляр в Лисабон (снимки/видео)
Виж още Десетки жертви и ранени при дерайлирането на популярен фуникуляр в Лисабон (снимки/видео)

Профсъюзът на транспортните работници съобщи, че водачът на фуникуляра Андре Маркеш е сред загиналите, както и четирима служители на благотворителна организация, чиято централа се намира в горната част на хълма, по който се движи превозното средство, обяви, че четирима нейни служители са сред загиналите.

Снимка: АР/БТА

По информация на изпълнителния директор на португалската Национална здравна служба Алваро Сантуш сред ранените има граждани на Испания, Израел, Португалия, Бразилия, Италия и Франция.

Снимка: АР/БТА

Това е първият подобен случай, свързан с един от трите фуникуляра в Лисабон, които са в експлоатация от 19. век. В момента по случая тече разследване от няколко институции. Отломките от фуникуляра бяха премахнати през нощта и поставени под полицейска охрана.

ИЗБРАНО
Трагичната история на Чарли Шийн Лайф
Трагичната история на Чарли Шийн
9739
Иван Иванов вдигна купата на US Оpen, но България има двама шампиони в деня на Съединението Корнер
Иван Иванов вдигна купата на US Оpen, но България има двама шампиони в деня на Съединението
21460
България по пътя към еврото: Солун се превърна в сцена за стратегически диалог Бизнес
България по пътя към еврото: Солун се превърна в сцена за стратегически диалог
15799
Разработиха система за измерване на сърдечния ритъм чрез Wi-Fi сигнали IT
Разработиха система за измерване на сърдечния ритъм чрез Wi-Fi сигнали
501
Галерия "Дъкуърт" в Бруклин представя: "Източна светлина" на художника Рив Булгари Impressio
Галерия "Дъкуърт" в Бруклин представя: "Източна светлина" на художника Рив Булгари
1348
Червило върху чаша – споменът за Джаки Кенеди в един легендарен хотел Trip
Червило върху чаша – споменът за Джаки Кенеди в един легендарен хотел
3216
От гирос до сувлаки: Неустоимото дзадзики, превърнало се в емблема на гръцката кухня Вкусотии
От гирос до сувлаки: Неустоимото дзадзики, превърнало се в емблема на гръцката кухня
3160