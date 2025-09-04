Имало е многократните оплаквания от страна на работниците в компанията оператор на транспортните средства в Лисабон, относно необходимостта от подходяща поддръжка на фуникулярите

777 Снимка: АР/БТА

Броят на жертвите на инцидента, при който фуникуляр дерайлира вчера в Лисабон, достигна 17 души, съобщиха службите за извънредни ситуации, цитирани от Асошиейтед прес.

Двама от пострадалите тази нощ са починали в болница, заяви пред журналисти ръководителката на Службата за гражданска защита на Лисабон Маргарида Кащро Мартинш. С това ранените стават 21.

Мартинш не уточни имената или националността на загиналите, като заяви, че първо ще бъдат информирани техните семейства, но със сигурност има чужденци.

Сред 21-те ранени има много чужденци, които са били в популярното сред туристите превозно средство, добави Мартинш.

От спасителните служби поясниха, че сред ранените има най-малко 11 чужденци, предаде Франс прес. Сред тях има двама германци, двама испанци, по един човек от Франция, Италия, Швейцария, Канада, Мароко, Южна Корея и Кабо Верде, допълва Асошиейтед прес.

Все още се знае малко за самоличността на жертвите, но синдикални източници казват, че сред тях е водачът на фуникуляра, пише АНСА.

По непотвърдена информация от местните медии сред ранените е тригодишно дете от Германия, което е пътувало със семейството си. Бащата на детето е сред загиналите, а майката е в критично състояние.

Испанското външно министерство съобщи за двама ранени испанци, а Италия - за италианка с фрактура на ръката.

Tragic news to report..

The famous Elevador da Glória funicular derailed in the heart of Lisbon, Portugal.. early reports are 15 dead and at least 18 injured..



This makes it the biggest disaster in Portugal in 24 years ..

Prayers for all involved



pic.twitter.com/UmGCYTpQao — Chris from Massachusetts AKA TommyboyTrader (@autumnsdad1) September 3, 2025

При дерайлирането на финикуляра, машината се удари в съседна на трасето къща по стръмен склон. Според първа възстановка на събитията, направена от пожарникарите, вероятно кабел се е скъсал и предизвикал дерайлирането на едно от двете превозни средства на фуникуляра по трасето "Глория", свързващо зоната на площад "Рещаурадориш" с квартала Барио Алто, намиращ се на един от хълмовете в Лисабон. Но не се изключва и друга хипотеза, че може да не се е задействала спирачната система на превозното средство.

BREAKING: Injuries reported after Lisbon’s iconic Glória Funicular derails in Portugal.pic.twitter.com/ZqZYbBNqBW — Volcaholic (@volcaholic1) September 3, 2025

В района на инцидента, станал в пиков час, е имало много хора. При дерайлирането на фуникуляра и удрянето му в близка сграда, над района се издигна прашен облак. Хората, намиращи се там, започнаха да бягат уплашени от зоната с площад "Рещаурадориш" към булеварда "Свобода", тръгващ от него.

На мястото на трагедията, която е невиждана за Лисабон, веднага пристигна кметът на столицата Карлош Моедаш. Той нарече инцидента "безпрецедентен и много сериозен". На мястото дойде и министърът на инфраструктурата Мигел Пинто Луж.

Portugal

Death toll rises dramatically after funicular derailment. At least 15 dead and many injured, including several in urgent need of emergency care. The mayor describes it as "an unprecedented tragedy." pic.twitter.com/ePNrNjife0 — Mr Cat (@MrandMrsCAT) September 3, 2025

За днес е обявен ден на национален траур. Още вчера президентът на Португалия Марсело Ребело де Соуза изрази съболезнования за близките на загиналите. Съболезнования изрази и премиерът Луиш Монтенегро.

Фуникулярът "Глория" е един от трите в Лисабон. Останалите два са "Лавра" и "Бика". Трите фуникуляра заедно с асансьора "Санта Жуста" са атракция за туристите. "Глория" е най-старият от трите фуникуляра и в него може да се транспортират най-много 45 души, като голяма част от тях стоят правостоящи.

През 2022 г. фуникулярът "Глория" беше обявен за обект от националното наследство на Португалия.

На 7 май 2018 г. имаше от риск за инцидент с него заради проблем в системата за поддръжка на превозното средство, но жертви тогава нямаше.

Няколко дни преди настоящия инцидент компанията "Карис", която е оператор на транспортните средства в Лисабон, анулира търг за възлагане на поръчка за поддръжката на "Глория". Причината е била, че всички получени оферти са надвишавали предвидената сума. Това е една от новините, съобщени през последните часове от португалските медии, заедно с новината, че е имало многократните оплаквания от страна на работниците в "Карис" относно необходимостта от подходяща поддръжка на фуникулярите.

Педро Богаш, ръководител на административния съвет на "Карис" заяви, че компанията е спазвала всички протоколи във връзка с поддръжката на фуникулярите.

"Глория" е пуснат в експлоатация през 1885 г. и е електрифициран през 1915 г.

