Според първоначална информация се е скъсал един от кабелите на транспортното съоръжение и то е тръгнало надолу, излязло е от релсите и се е ударило в къща

Най-малко 15 души загинаха и 18 бяха ранени при дерайлиране на един от популярните сред туристите фуникуляри в Лисабон, предадоха световните агенции.

Властите не обявиха самоличността на жертвите и не разкриха от какви националности са, но казаха, че има чужденци сред тях.

Дерайлирал е фуникулярът по линията "Глория", открита през 1885 г. и свързваща зоната на площад "Рештаурадориш" в центъра на Лисабон с квартала Барио Алто, известен с оживените си нощни заведения, който е на един от лисабонските хълмове. "Глория" може да транспортира до 42-ма пътници.

Според първоначална информация се е скъсал един от кабелите на фуникуляра и той е тръгнал надолу, излязъл е от релсите и се е ударил в къща.

На място има екипи на службите за бърза помощ и на пожарникарите.

Президентът на Португалия Марсело Ребело де Соуза изрази съболезнования на близките на жертвите.

"Това е трагичен ден за града ни. Лисабон скърби, това е трагичен, трагичен инцидент", каза кметът Карлош Моедаш.

Фуникулярите в Лисабон са популярна атракция за туристите. Освен "Глория" са прочути фуникулярите "Бика" и "Лавра", както и асансьорът с панорамна платформа на върха "Санта Жуста". Фуникулярите се открояват с жълтия си цвят, подобен на този на лисабонските трамваи.

