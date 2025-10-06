Себастиан Льокорню напуска ден след като станаха ясни имената на повечето му министри и се превръща в най-кратко управлявалия министър-председател в Петата република

11488 Снимка: AP/БТА

Политическата криза във Франция се задълбочи още повече, след като назначеният преди по-малко от месец френски премиер Себастиан Льокорню подаде оставка заради негативни реакции към неговото правителство, съобщават международните агенции, цитирайки френската телевизия BFM.

Президентът Макрон е приел напускането му, с което Льокорню се превърна в най-кратко управлявалия министър-председател в Петата република.

Президентът Макрон назначи Себастиан Льокорню на поста министър-председател на 9 септември след като правителството на Франсоа Байру загуби вот на доверие в Националното събрание.

Така Льокорню стана петият премиер на Франция за по-малко от две години. Преди това той беше министър на отбраната в правителството на Байру.

Льокорню трябваше да продължи с нелеката задача да прокара силно оспорваният план за бюджетни икономии през парламента, който всъщност доведе и до падането на правителството на Байру.

Ходът на Льокорню е крайно изненадващ след като ден по-рано бе обявен и съставът на неговото правителство.

Очакваше се във вторник Льокорню да направи обръщение пред Националното събрание и да обяви имената на министрите в кабинета си.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.