Обявиха новия френски кабинет, чака го вот на недоверие
В основата му ще има 18 министри. Това е третото правителство за последната година
Френското президентство разкри днес имената на основните министри от новото правителство, което ще бъде ръководено от премиера Себастиан Льокорню, предадоха АФПи БТА.
Франция
В основата му ще има 18 министри. Това е третият кабинет за последната година.
Брюно Льо Мер, бивш министър на икономиката на Еманюел Макрон (2017-2024 г.), се завръща като министър на въоръжените сили. Той ще отговаря за военната помощ за Украйна и за справянето със заплахите за европейската сигурност, породени от Русия, отбеляза Асошиейтед Прес.
Няколко ключови министри запазиха постовете си, включително Жан-Ноел Баро в Министерството на външните работи, Брюно Рьотайо в Министерството на вътрешните работи и Жералд Дарманен в Министерството на правосъдието.
Ролан Лескюр, близък съюзник на френския президент, ще бъде министър на финансите. Лескюр, който е с леви политически възгледи, и Льокорню ще бъдат изправени пред предизвикателството да постигнат компромис в парламента за бюджета за следващата година. Преговорите по бюджета се усложняват, като се налага внимателно договаряне на компромиси между три идеологически противоположни блока в парламента, където няма ясно мнозинство, отбеляза Ройтерс.
Двамата предшественици на Льокорню бяха отстранени заради опитите си да ограничат бюджетния дефицит на Франция - най-големия в еврозоната - в момент, когато рейтинговите агенции и инвеститорите следят ситуацията отблизо.
В опит да спечели социалистите, Льокорню предложи данък върху богатството, за какъвто дълго настояваше левицата. Изключение ще се направи за активите на собствениците на фирми, за бъдат защитени компаниите и работните места.
Той също така изключи възможността да използва специални конституционни правомощия, за да прокара бюджета в парламента без гласуване.
Във вторник Льокорню ще направи обръщение пред Националното събрание и да обяви имената на останалата част от министрите в кабинета си, съобщи ДПА. Агенцията допълни, че след това има вероятност да бъде поискан вот на недоверие срещу премиера и новия му кабинет.
Вестник "Монд" публикува списък с имената на 18-те министри, обявени тази вечер:
- Елизабет Борн - министърка на националното образование, висшето образование и научните изследвания
- Манюел Валс - министър на отвъдморските територии
- Жералд Дарманен - министър на правосъдието
- Брюно Рьотайо - министър на държавата, министър на вътрешните работи
- Брюно Льо Мер - министър на въоръжените сили и по въпросите на ветераните
- Катрин Вотрен - министърка на труда, здравеопазването, солидарността и семействата, и хората с увреждания
- Ролан Лескюр - министър на икономиката, финансите и индустриалния и енергиен суверенитет
- Рашида Дати - министърка на културата
- Ерик Вьорт - министър на териториалното устройство, децентрализацията и жилищната политика
- Жан-Ноел Баро - министър на Европа и външните работи
- Аниес Пание-Рюнаше - министърка на екологичния преход, биологичното разнообразие, горите, морето и риболова
- Ани Жоньовар - министърка на земеделието и продоволствения суверенитет
- Амели дьо Моншален - министърка за бюджета и публичните сметки
- Наима Мучу - министърка на трансформацията и публичната администрация, изкуствения интелект и цифровизацията
- Филип Табаро - министър на транспорта
- Марина Ферари - министърка на спорта, младежта и обществения живот
- Орор Берже - делегирана министърка към министър-председателя, отговаряща за равенството между жените и мъжете и борбата с дискриминацията, говорителка на правителството
- Матийо Льофевр - делегиран министър към министър-председателя, отговарящ за връзките с парламента