В основата му ще има 18 министри. Това е третото правителство за последната година

233 Снимка: Alain Jocard, Pool Photo via АР/БТА

Френското президентство разкри днес имената на основните министри от новото правителство, което ще бъде ръководено от премиера Себастиан Льокорню, предадоха АФПи БТА.

В основата му ще има 18 министри. Това е третият кабинет за последната година.

Брюно Льо Мер, бивш министър на икономиката на Еманюел Макрон (2017-2024 г.), се завръща като министър на въоръжените сили. Той ще отговаря за военната помощ за Украйна и за справянето със заплахите за европейската сигурност, породени от Русия, отбеляза Асошиейтед Прес.

Няколко ключови министри запазиха постовете си, включително Жан-Ноел Баро в Министерството на външните работи, Брюно Рьотайо в Министерството на вътрешните работи и Жералд Дарманен в Министерството на правосъдието.

Ролан Лескюр, близък съюзник на френския президент, ще бъде министър на финансите. Лескюр, който е с леви политически възгледи, и Льокорню ще бъдат изправени пред предизвикателството да постигнат компромис в парламента за бюджета за следващата година. Преговорите по бюджета се усложняват, като се налага внимателно договаряне на компромиси между три идеологически противоположни блока в парламента, където няма ясно мнозинство, отбеляза Ройтерс.

Двамата предшественици на Льокорню бяха отстранени заради опитите си да ограничат бюджетния дефицит на Франция - най-големия в еврозоната - в момент, когато рейтинговите агенции и инвеститорите следят ситуацията отблизо.

В опит да спечели социалистите, Льокорню предложи данък върху богатството, за какъвто дълго настояваше левицата. Изключение ще се направи за активите на собствениците на фирми, за бъдат защитени компаниите и работните места.

Той също така изключи възможността да използва специални конституционни правомощия, за да прокара бюджета в парламента без гласуване.

Във вторник Льокорню ще направи обръщение пред Националното събрание и да обяви имената на останалата част от министрите в кабинета си, съобщи ДПА. Агенцията допълни, че след това има вероятност да бъде поискан вот на недоверие срещу премиера и новия му кабинет.

Вестник "Монд" публикува списък с имената на 18-те министри, обявени тази вечер:

Елизабет Борн - министърка на националното образование, висшето образование и научните изследвания

Манюел Валс - министър на отвъдморските територии

Жералд Дарманен - министър на правосъдието

Брюно Рьотайо - министър на държавата, министър на вътрешните работи

Брюно Льо Мер - министър на въоръжените сили и по въпросите на ветераните

Катрин Вотрен - министърка на труда, здравеопазването, солидарността и семействата, и хората с увреждания

Ролан Лескюр - министър на икономиката, финансите и индустриалния и енергиен суверенитет

Рашида Дати - министърка на културата

Ерик Вьорт - министър на териториалното устройство, децентрализацията и жилищната политика

Жан-Ноел Баро - министър на Европа и външните работи

Аниес Пание-Рюнаше - министърка на екологичния преход, биологичното разнообразие, горите, морето и риболова

Ани Жоньовар - министърка на земеделието и продоволствения суверенитет

Амели дьо Моншален - министърка за бюджета и публичните сметки

Наима Мучу - министърка на трансформацията и публичната администрация, изкуствения интелект и цифровизацията

Филип Табаро - министър на транспорта

Марина Ферари - министърка на спорта, младежта и обществения живот

Орор Берже - делегирана министърка към министър-председателя, отговаряща за равенството между жените и мъжете и борбата с дискриминацията, говорителка на правителството

Матийо Льофевр - делегиран министър към министър-председателя, отговарящ за връзките с парламента

