3502 Снимка: AP/БТА

Новоназначеният френски премиер Себастиан Льокорню обеща промяна в политиката, след като пое поста на фона на мащабна общонационална протестна акция, блокади и стачки в страната. Той е натоварен да постигне компромис за бюджета на Франция, след свалянето на центриста Франсоа Байру.

"Трябва да има промени - не само по отношение на формата или методите, но и в съдържанието", заяви той по време на церемонията по предаването на властта, предаде ДПА.

Льокорню наследи на поста Франсоа Байру, който подаде оставка вчера, след като не получи вот на доверие от Националното събрание. Той е верен поддръжник на Макрон и министър на въоръжените сили в четирите предходни правителства.

Пропастта между политическата ситуация и очакванията на гражданите трябва да бъде преодоляна, заяви премиерът, който в предното правителство беше министър на отбраната.

"За да направим това, също така трябва да направим промени, да бъдем по-креативни, понякога по-умели, по-сериозни в начина, по който работим с нашите опоненти", посочи 39-годишния Льокорню.

Новоназначеният премиер, чието име беше обявено снощи от президента Еманюел Макрон, каза, че иска да се срещне с представители на партиите и на синдикатите. Срещите му започват от този следобед, за да се търси изход от задънената улица с приемането на френския бюджет и справянето с дефицита.

Премиерът, който е смятан за близък съюзник на президента, е изправен пред трудната задача да намира мнозинства в Националното събрание, което е разделено между центристкия лагер на Макрон, крайнодесния "Национален сбор" на Марин Льо Пен и левите партии.

Въпреки това, Льокорню обеща на френския народ, че ще постигне това и добави, че "няма невъзможен път".

Изказването му беше изключително кратко, отбеляза ДПА.

"Тази нестабилност и политическата и парламентарна криза, които преживяваме, изискват смиреност и трезвомислие", заяви той.

Думите му бяха намек към вълната от протести срещу строгите икономии, които се организират в цялата страна.

Sébastien Lecornu livre son tout premier discours à Matignon en tant que Premier ministre face à François Bayrou. Il annonce sa prochaine rencontre avec les forces politiques et syndicales du pays, et affirme une nécessité de “rupture“ sur le fond et la forme. pic.twitter.com/VTjfjlMNix — franceinfo (@franceinfo) September 10, 2025

Въпреки че не успя да изпълни намерението си "Да блокираме всичко", протестното движение, което започна онлайн през лятото във връзка с плановете за бюджета на Франсоа Байру, предизвика днес широкоразпространени безредици. Протестиращите влязоха в сблъсъци с безпрецедентно разположените 80 000 полицаи, които извършваха бързи арести.

Полицията е задържала над 300 души заради избухналите безредици из страната.

Bloquons tout - 10 septembre : nouvelle vidéo de violences policières à Paris - proche gare du Nord pic.twitter.com/fKgq1xxPvx — Les Répliques (@Les_Repliques) September 10, 2025

В големите френски градове - Париж, Марсилия, Лион, Рен - протестиращите блокираха пътища, извършиха палежи и бяха посрещнати със залпове от сълзотворен газ, засилвайки натиска над президента Еманюел Макрон и превръщайки първия ден на премиера Себастиан Льокорню в негово бойно кръщение, предаде Асошиейтед прес.

PARIS



Nouvelle charge policière en plein cœur de la capitale : des manifestants tentent simplement de SORTIR d’une NASSSE ILLÉGALE et se font repousser violemment !



Ces enfermements sont contraires au droit, mais ils continuent à les utiliser pour écraser la… pic.twitter.com/vR2N7wNAFd — Bloquons Tout ! - 10 Septembre 2025 (@bloquonstout) September 10, 2025

Сутринта беше направен опит за блокада на Северната гара в Париж, затворени бяха някои зали на Лувъра и други музеи.

Champs de bataille contre les CRS, qui protègent le ministère de l’Intérieur face aux lycéens, lors du blocus du lycée Hélène-Boucher à Paris, dans le cadre de la journée d’action “Bloquons tout” de ce 10 septembre 2025.#10septembre2025 #bloquonstout #10septembre pic.twitter.com/6YHx6fC6Nr — Adrien AdcaZz (@AdrienAdcaZz) September 10, 2025

В района на Рен е подпален автобус. На югозапад палежи нанесоха щети на електрически кабели, като спряха влаковете по една линия и причиниха нарушаване на трафика по друга, съобщиха транспортните власти.

Foule très importante à Châtelet pour la mobilisation du mouvement "Bloquons Tout".



La préfecture vient d'ordonner le fermeture de la gare Châtelet les Halles.#10septembre #BloquonsTout pic.twitter.com/0aAd7o5dug — Luc Auffret (@LucAuffret) September 10, 2025

Днешните протести протекоха с по-ниска интензивност в сравнение с безредиците, които периодично разтърсваха управлението на Макрон през първия и продължаващия му втори мандат като президент. Те включваха месеци на национални протести на т.нар. "жълти жилетки" срещу икономическото неравенство през 2018-2019 г.

След преизбирането си през 2022 г. Макрон се изправи пред гнева на мнозина французи заради непопулярните пенсионни реформи. Той се сблъска и с национални безредици и бунтове през 2023 г. след застрелването на тийнейджър от полицията в покрайнините на Париж.

Въпреки това, демонстрациите и спорадичните сблъсъци с полицията в Париж и на други места днес засилиха усещането за криза, което отново обхвана Франция след последния срив на правителството в понеделник, когато премиерът Франсоа Байру загуби вота на доверие в парламента.

