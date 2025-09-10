Новоназначеният френски премиер Себастиан Льокорню обеща промяна в политиката, след като пое поста на фона на мащабна общонационална протестна акция, блокади и стачки в страната. Той е натоварен да постигне компромис за бюджета на Франция, след свалянето на центриста Франсоа Байру. 

Европа

"Трябва да има промени - не само по отношение на формата или методите, но и в съдържанието", заяви той по време на церемонията по предаването на властта, предаде ДПА.

Льокорню наследи на поста Франсоа Байру, който подаде оставка вчера, след като не получи вот на доверие от Националното събрание. Той е верен поддръжник на Макрон и министър на въоръжените сили в четирите предходни правителства.

Мащабни протести срещу Макрон обхванаха цяла Франция, 80 000 полицаи са на място (снимки)
Виж още Мащабни протести срещу Макрон обхванаха цяла Франция, 80 000 полицаи са на място (снимки)

Пропастта между политическата ситуация и очакванията на гражданите трябва да бъде преодоляна, заяви премиерът, който в предното правителство беше министър на отбраната.

"За да направим това, също така трябва да направим промени, да бъдем по-креативни, понякога по-умели, по-сериозни в начина, по който работим с нашите опоненти", посочи 39-годишния Льокорню.

Новоназначеният премиер, чието име беше обявено снощи от президента Еманюел Макрон, каза, че иска да се срещне с представители на партиите и на синдикатите. Срещите му започват от този следобед, за да се търси изход от задънената улица с приемането на френския бюджет и справянето с дефицита.

Снимка: АР/БТА

Премиерът, който е смятан за близък съюзник на президента, е изправен пред трудната задача да намира мнозинства в Националното събрание, което е разделено между центристкия лагер на Макрон, крайнодесния "Национален сбор" на Марин Льо Пен и левите партии.

Въпреки това, Льокорню обеща на френския народ, че ще постигне това и добави, че "няма невъзможен път".

Изказването му беше изключително кратко, отбеляза ДПА.

"Тази нестабилност и политическата и парламентарна криза, които преживяваме, изискват смиреност и трезвомислие", заяви той.

Думите му бяха намек към вълната от протести срещу строгите икономии, които се организират в цялата страна.

 

Въпреки че не успя да изпълни намерението си "Да блокираме всичко", протестното движение, което започна онлайн през лятото във връзка с плановете за бюджета на Франсоа Байру, предизвика днес широкоразпространени безредици. Протестиращите влязоха в сблъсъци с безпрецедентно разположените 80 000 полицаи, които извършваха бързи арести.

Полицията е задържала над 300 души заради избухналите безредици из страната.

В големите френски градове - Париж, Марсилия, Лион, Рен  - протестиращите блокираха пътища, извършиха палежи и бяха посрещнати със залпове от сълзотворен газ, засилвайки натиска над президента Еманюел Макрон и превръщайки първия ден на премиера Себастиан Льокорню в негово бойно кръщение, предаде Асошиейтед прес.

Сутринта беше направен опит за блокада на Северната гара в Париж, затворени бяха някои зали на Лувъра и други музеи.

В района на Рен е подпален автобус. На югозапад палежи нанесоха щети на електрически кабели, като спряха влаковете по една линия и причиниха нарушаване на трафика по друга, съобщиха транспортните власти. 

 

Днешните протести протекоха с по-ниска интензивност в сравнение с безредиците, които периодично разтърсваха управлението на Макрон през първия и продължаващия му втори мандат като президент. Те включваха месеци на национални протести на т.нар. "жълти жилетки" срещу икономическото неравенство през 2018-2019 г.

След преизбирането си през 2022 г. Макрон се изправи пред гнева на мнозина французи заради непопулярните пенсионни реформи. Той се сблъска и с национални безредици и бунтове през 2023 г. след застрелването на тийнейджър от полицията в покрайнините на Париж.

Въпреки това, демонстрациите и спорадичните сблъсъци с полицията в Париж и на други места днес засилиха усещането за криза, което отново обхвана Франция след последния срив на правителството в понеделник, когато премиерът Франсоа Байру загуби вота на доверие в парламента.

 

ИЗБРАНО
Емили и Вальо като култови любовници от 90-те в "Ергенът: Любов в рая“ Лайф
Емили и Вальо като култови любовници от 90-те в "Ергенът: Любов в рая“
9507
А бяха времена... 28 години минаха от последния футболен купон на България "като за световно" Корнер
А бяха времена... 28 години минаха от последния футболен купон на България "като за световно"
5486
КНСБ подозира картел при цените на млечните продукти Бизнес
КНСБ подозира картел при цените на млечните продукти
1752
4 телескопа потвърждават "големи странности" за междузвездния обект в Слънчевата система IT
4 телескопа потвърждават "големи странности" за междузвездния обект в Слънчевата система
15335
Откриха нова пълна версия на Канопийския декрет е от 283 г. пр.н.е. Impressio
Откриха нова пълна версия на Канопийския декрет е от 283 г. пр.н.е.
5454
От морето до София: За всяка нова игра е нужно ново начало URBN
От морето до София: За всяка нова игра е нужно ново начало
9604
Най-големият макет в Европа може да бъде видян край Правец (снимки) Trip
Най-големият макет в Европа може да бъде видян край Правец (снимки)
3558
Идеи за вкусни и полезни закуски за малчугани Вкусотии
Идеи за вкусни и полезни закуски за малчугани
625
Работата като идентичност. Кои зодиакални знаци не знаят как да си почиват? Zodiac
Работата като идентичност. Кои зодиакални знаци не знаят как да си почиват?
1152
САЩ: Министърът на енергетиката атакува офшорната вятърна енергия и отхвърля климатичните промени Времето
САЩ: Министърът на енергетиката атакува офшорната вятърна енергия и отхвърля климатичните промени
582