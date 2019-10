Нобеловата награда за мир за 2019 г. получи етиопският премиер Абий Ахмед, съобщи на сайта си Нобеловият комитет.

Ахмед е удостоен с отличието за усилията си да постигне мир и международно сътрудничество и за решаващата си инициатива за уреждане на граничния конфликт между Етиопия и съседна Еритрея.

Двете страни, които водиха война от 1998 до 2000 година, възстановиха отношенията си през юли 2018 г. след години на враждебност, припомня Ройтерс.

