Преговорните екипи на институциите на ЕС са постигнали споразумение за нови правила по въпросите на климата, са съобщили представители на Европейския парламент и на Съвета на ЕС пред ДПА рано сутринта в сряда.

Представителите на правителствата на 27-те страни-членки, на Европейския парламент и на Европейската комисия са постигнали споразумение след месеци на безплодни преговори.

Като част от Европейския зелен пакт Комисията предложи през 2020 г. целта за неутралност по отношение на климата да залегне в първия европейски законодателен акт в областта на климата. Намерението е до 2050 г. да се постигне въглеродна неутралност.

"Това е ключов момент за ЕС и силен сигнал към света: нашият ангажимент към климатично неутрален Европейски съюз ще направлява нашите политики през следващите 30 години. (Това са) и положителни новини преди Деня на Земята", написа в Туитър заместник-председателят на Европейската комисия Франс Тимерманс, който отговаря за въпросите на климата. "Това е добър ден за хората и за планетата", допълни Тимерманс.

This is a landmark moment for the EU and a strong signal to the world: our commitment to #ClimateNeutralEU will guide our policies the next 30 years. And positive news to share before #EarthDay. This is a good day for people and planet.