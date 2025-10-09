1775 Снимка: x.com/IsraeliPM

Крайнодесните партии в кабинета на Бенямин Нетаняху се обявиха против част от споразумението с "Хамас", което се очаква правителството да одобри и в резултат началото на заседанието се забави.

Министърът на националната сигурност Итамар Бен-Гвир заяви, че неговата партия "Оцма Йехудит" ще гласува против първата фаза от споразумението за прекратяване на огъня, обявено днес, в което палестински затворници ще бъдат освободени в замяна на всички 48 израелски заложници, държани в Газа, предаде "Таймс ъф Израел".

Партията на Бен-Гвир не напуска управляващата коалиция сега, но той предупреждава, че ако "Хамас" не бъде разбит, "Оцма Йехудит" ще "свали правителството".

Министърът на финансите Бецалел Смотрич, също лидер на крайнодесната партия, обяви, че неговата партия "Религиозен ционизъм" ще се противопостави на сделката.

Prime Minister Benjamin Netanyahu at the government meeting together with President Trump's Special Envoy to the Middle East, @SteveWitkoff, and with the President's son-in-law, @JaredKushner. pic.twitter.com/3ihj3zs3cL — Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) October 9, 2025

"Сърцата ни са изпълнени с радост, щастие и вълнение, че се очаква всички заложници да се върнат у дома - каза Бен-Гвир в изявление - Но наред с тази радост, не бива - при никакви обстоятелства - да пренебрегваме въпроса за цената: освобождаването на хиляди терористи, включително 250 убийци, които се очаква да бъдат освободени от затворите."

В резултат на това, каза той, "Оцма Йехудит" не може да гласува "в подкрепа на споразумение, което освобождава тези убийствени терористи, и ние ще му се противопоставим в правителството".

Бен Гвир добави, че е повторил на Нетаняху, че няма да остане в "правителство, което позволява управлението на Хамас в Газа да продължи".

По думите му премиерът го е уверил, че това няма да се случи, но добави, че "ако управлението на "Хамас" не бъде премахнато или ако просто ни се каже, че е било премахнато, докато в действителност то продължава да съществува под друг прикритие - "Оцма Йехудит" ще свали правителството."

Ако Бен Гвир и Смотрич напуснат коалицията, която има 60 депутати в 120-местния Кнесет, зад правителството ще останат само с 47, което потенциално ще предизвика нови избори.

Междувременно Нетаняху обяви, че има среща със специалния пратеник на президента Тръмп за Близкия изток Стив Уиткоф и със зетя на президента Джаред Кушнер.

Prime Minister Benjamin Netanyahu is now meeting with President Trump's Special Envoy to the Middle East, Steve Witkoff, and with the President's son-in-law, Jared Kushner. pic.twitter.com/AY9uzipwpu — Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) October 9, 2025

Междувременно председателят на партията "Шас" Арей Дери обяви, че обмисля завръщане в правителството, ако бъде приет нов закон за освобождаване на студентите от йешива. Дери, който изтегли ултраортодоксалната си партия от правителството през юли заради неуспеха да приеме проект за закон за освобождаване от военна служба, обмисля да се присъедини отново след края на ваканцията в Кнесета следващата седмица - ако правителството незабавно предложи ново законодателство за наборната военна служба.

Опозиционните партии, водени от "Йеш Атид" на Яир Лапид, обещаха на Нетаняху "предпазна мрежа", за да предотвратят падането на правителството, стига то да напредва с споразумението на Тръмп за Газа.

Противоречиви сигнали идват и от "Хамас".

Висш представител на палестинското ислямистко движение се противопостави на предложения от американския президент Доналд Тръмп "Комитет за мир", който да контролира преходното правителство в ивицата Газа, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Висшият представител на "Хамас" Осама Хамдан каза пред катарската телевизия "Ал Араби", че "нито един палестинец не би могъл да приеме" такъв комитет. "Всички фракции, включително Палестинската автономия, отхвърлят този комитет", посочи Хамдан.

Ръководителят на "Хамас" Халил ал Хая обаче каза днес, че движението е получило гаранции от САЩ, арабските посредници и Турция, че войната в ивицата Газа е приключила трайно, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Хая, който оцеля след опит на Израел да го убие заедно с други лидери на "Хамас" в Катар преди месец, заяви, че споразумението, което "Хамас" подписа с Израел, слага край на войната в ивицата Газа, отваря ключов контролен пункт на границата с Египет и предвижда освобождаването на всички намиращи се в израелски затвори палестински жени и деца.

"Хамас" е готова да "замрази" използването на оръжията си в рамките на американския мирния план за Газа, но не е склонна да се откаже напълно от тях, посочиха египетски официални представители, предаде ДПА, цитирана от БТА.

"Хамас" е предложила на Израел да се въздържа от използването на оръжията си за период от пет до десет години, заяви Диа Рашван, шеф на египетската държавна информационна служба (SIS), в интервю за телевизия "Ал Арабия".

20-точковият мирен план на екипа на американския президент Доналд Тръмп включва процес на демилитаризация на Газа под надзора на независими наблюдатели. Според плана оръжията в региона трябва да бъдат изведени от употреба чрез договорен процес на разоръжаване.

Рашван обясни, че според предложението "Хамас" ще предаде оръжията си за периода на "замразяване", но не на израелска или неарабска организация. Вместо това може да се обмисли създаването на комитет, съставен от египтяни, други арабски представители или палестинци.

