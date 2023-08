Американският президент Джо Байдън обеща да подкрепя хората от остров Мауи "толкова, колкото е необходимо" при възстановяването от пожарите, които отнеха живота на повече от 114 души на хавайския остров преди почти две седмици, предаде Ройтерс.

"Фокусирани сме върху това, което следва. Това е дългосрочното възстановяване ... и ще го направим заедно", каза Байдън, който беше видимо развълнуван след обиколката на изпепеления град Лахайна. Той добави, че ще гарантира "гласове ви да бъдат чути" и ще зачита местните традиции.

"Американският народ е с вас", каза американският президент на оцелелите от пожарите на 8 август, застанал до губернатора на Хавай, Джош Грийн, сенатори от острова и един конгресмен от Мауи.

"Ще ви подкрепяме, колкото е необходимо", каза Байдън, застанал до историческо баняново дърво, обгорено, но оцеляло от пожара. "Смятам, че това е мощен, много мощен символ за това, което можем и ще направим, за да преодолеем тази криза", каза той.

Joe Biden compares the suffering of Maui victims who lost their homes & families to the time he had a small kitchen fire: "I almost lost my '67 Corvette & my cat!" (I , Erin Elizabeth, lost my cat dog & neighbors and my home to a tornado. WTF?!)

pic.twitter.com/UCP00XpRzu